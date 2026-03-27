¡Felices 50 años IRTRA Mundo Petapa!

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La celebración de las cinco décadas de Mundo Petapa, se ha manifestado a través de una agenda cultural vibrante. Durante todo marzo, las calles del parque se transformaron en un escenario de fantasía con desfiles de carrozas y la presencia de los icónicos personajes.

Este jueves 26 de marzo se llevó a cabo la celebración con música, confeti, desfile y el respectivo pastel de cumpleaños, realizándose en el Castillo de Hadas, donde los visitantes fueron invitados a compartir ese alegre momento.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Desde su apertura en 1976, el Parque de Diversiones IRTRA Mundo Petapa se ha definido como el lugar de la recreación familiar en el país, ofreciendo a los guatemaltecos una experiencia de clase mundial.

“ Celebrar los 50 años de Mundo Petapa es rendir tributo a la alegría de las familias guatemaltecas. Nuestra mayor recompensa es ver esa felicidad renovada cada día ” Ricardo Sinibaldi , presidente de la Junta Directiva del IRTRA.

Como cierre a esta efeméride, el IRTRA invita a todos sus visitantes a ser parte de un espectáculo de luces, sin precedentes. Esta gala visual tendrá lugar al cierre del parque el sábado 28 de marzo, extendiéndose a todos los sábados de abril.