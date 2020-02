La felicidad de Kenderson Navarro, de nuevo titular con Municipal

El juvenil Kenderson Navarro mantendrá la titularidad en el campeón Municipal por una jornada más.

Así se ha confirmado este viernes, luego de la última práctica que sostuvo el conjunto escarlata previo al duelo ante Santa Lucía Cotzumalguapa, por la sexta jornada del Torneo Clausura 2019. Nicholas Hagen sigue lesionado.

Será el segundo partido consecutivo del guardameta oriundo de Cuilapa, Santa Rosa, como titular y sumará su cuarta participación en Liga Nacional, tras su debut el campeonato pasado.

"Voy en el bus, estoy a quince minutos de llegar a mi casa", es la primera frase que nos suelta Kenderson Alessandro al atender la llamada de Soy502.

La familia siempre es lo más importante | Kenderson Navarro le regaló la camisola, con la que disputó la gran final, a su papá Gustavo.

La familia Navarro Hernández llegó desde Cuilapa a apoyarlo. @soy_502 pic.twitter.com/1AqjYOErid — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) December 26, 2019

"Háblame en quince minutos, es que voy a pasar por un lugar en el que no hay mucha señal", nos dice para concluir el primer intento de obtener sus declaraciones.

Navarro viaja todos los días de su natal Cuilapa a la Ciudad para entrenarse con la institución más ganadora de títulos en el fútbol guatemalteco.

Navarro disputará su cuarto partido en Liga Nacional. (Foto: Rudy Martínez/Soy502)

¿Qué tal el viaje?

"Un poco cansado por el tráfico que se hace desde la Ciudad hasta Concepción, pero todo tranquilo".

¿Cómo te sientes de volver a ser titular?

"Muy feliz porque es mi cuarto partido en Liga Nacional; dos seguidos y sin anotaciones es un logro para mí y espero que pueda dejar la portería en cero mañana".

¿Hablaste con Hagen?

"No, hoy salió luego porque debía ir con el doctor, pero siempre me apoya. Nico me alienta y me dice que le ponga ganas".

"Es un gran compañero, siempre me ayuda y no cualquiera hace eso".

Seguimiento especial | ¡Agradecido! El portero Kenderson Navarro fue a saludar a Nicholas Hagen, tras finalizar su actuación con Municipal en la final. @soy_502 pic.twitter.com/4n3l2I3E4m — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) December 27, 2019

¿Cómo ha recibido la familia la noticia?

"Ellos están trabajando ahora. Les voy a decir a la hora de almuerzo, cuando nos juntemos en la casa".

"Igual, están muy orgullosos. Mi papá es el que se pone más feliz porque su sueño era ser futbolista y yo lo estoy logrando".

Será un juego difícil...

"Si, siempre lo he dicho: todos los partidos para Municipal son complicados porque todos le quieren ganar".

"Me he propuesto mantener la portería en cero y si logro eso estaremos muy felices. Es un reto y algo que es complicado porque todos los jugadores le quieren hacer un gol a Municipal".

Kenderson Navarro salió campeón con Municipal en el Torneo Apertura 2019. (Foto: Rudy Martínez/Soy502)

¿Qué opinión te merece recibir la confianza del técnico Sebastián Bini?

"Siento su confianza. Le he demostrado con trabajo, durante todos los entrenos y siendo disciplinado".

Y tus compañeros, ¿cómo han recibido la noticia de tu continuidad en la portería?

"Me dicen que la oportunidad que yo quería ha llegado, pero que vaya paso a paso. Que siga trabajando y que si quiero ser alguien tengo que tener humildad para sobresalir en cada partido".

"Ellos siempre están motivándome y respaldándome".

Este sábado toda la familia Navarro estará en el estadio del Trébol para apoyar al juvenil que busca destacar en el campeón nacional. Saldrán a eso de las 10:30 horas de Cuilapa.