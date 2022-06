El nuevo proyecto musical de Shakira y Black Eyed Peas (video)

Pese a estar en la mira con la ruptura con Piqué, Shakira continúa con su carrera musical y se anuncia su más reciente trabajo con Black Eyed Peas

En medio de revuelo mediático por la ruptura de Shakira con Gerard Piqué, la colombiana continúa con su carrera profesional y ha venido trabajando con la banda estadounidense de hip hop/pop Back Eyed Peas.

Se trata del videoclip del sencillo un sencillo "Don’t you worry" donde ha participado Shakira y el DJ y productor francés David Guetta. El lanzamiento está programado para el 17 de junio.

View this post on Instagram A post shared by Black Eyed Peas (@blackeyedpeas)

Esta no es la primera colaboración entre Shakira y Black Eyed Peas, pues lanzaron el viral “Girl Like Me” en 2020. Para la colombiana, la canción seguirá a “Te Felicito”, con Rauw Alejandro. Mientras que para el grupo norteamericano, el lanzamiento sigue al álbum “Translation”.

David Guetta lanzó recientemente el sencillo "Crazy What Love Can Do" según detalla Papel Pop. "Don't You Worry" se estaría lanzando este viernes 17 de junio. Sin embargo, en el canal de youtube de Make Best Music se ha colocado el video del sencillo el pasado 11 de junio y ya cuenta con más de 7 mil reproducciones.

* Con información de Papel Pop