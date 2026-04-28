Confirman Feria Alimentaria 2026 con más de 200 stands

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El Comité Organizador de Feria Alimentaria 2026 confirmó la realización del evento, que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre en el centro de convenciones de un hotel en la zona 11 de la ciudad y finalizará el 10 de septiembre con la Muestra Gastronómica.

Con tres décadas de trayectoria, Feria Alimentaria reúne a actores del sector como restaurantes, chefs, productores, proveedores y especialistas. Para esta edición, se contempla una vitrina comercial con más de 200 stands y la participación de más de 120 empresas.

El evento incorpora nuevos enfoques relacionados con tendencias de consumo y modelos de negocio. Entre los ejes que marcarán la agenda están la experiencia gastronómica, la identidad cultural, la sostenibilidad y la innovación, con espacios diseñados para el intercambio de conocimiento y generación de oportunidades.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Juan Diego Toriello, presidente de la Gremial de Restaurantes, señaló que se ha trabajado en la representación del sector, promoviendo la capacitación, la adopción de prácticas y la articulación entre actores clave de la industria.

“ Más del 60% de los consumidores urbanos interactúa digitalmente con restaurantes, lo que influye en la experiencia desde etapas previas a la visita. ” Enrique Font , presidente de la Cámara de Industria de Guatemala

Desde el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Ana Guadalupe Diéguez destacó el papel de la gastronomía como parte de la oferta turística del país, vinculada a experiencias que no pueden replicarse en otros destinos.

Agenda académica y profesional

Durante la feria se desarrollarán congresos dirigidos a distintos públicos:

Congreso INGUAT e INTECAP: centrado en la gastronomía guatemalteca, denominaciones de origen, café y ron.

Congreso de Restaurantes – Día Empresarial: enfocado en estrategia, cultura organizacional y experiencia del consumidor.

Participación internacional

El evento contará con invitados como Martín Blanco y Sebastián Ríos, del programa argentino "Cerrame La 8cho", así como chefs de la Asociación Gastronómica de Argentina (AGAR) y especialistas en denominación de origen provenientes de Perú.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Componente social

La Muestra Gastronómica y una cena de gala programada para el 15 de octubre contribuirán a la recaudación de fondos para AYUVI y FUNDAL. Durante la muestra, los asistentes podrán degustar más de 750 platillos preparados por restaurantes, hoteles, panaderías, empresas de catering y academias culinarias.

El INTECAP ratifica su compromiso con la formación y profesionalización del talento humano del sector gastronómico y alimentario. Como parte del Comité Organizador de Feria Alimentaria 2026, aporta experiencia en capacitación técnica, impulsando el fortalecimiento de la gastronomía guatemalteca, la identidad de sus productos y la competitividad de la industria.

Entradas y participación

Los boletos estarán disponibles en www.feriaalimentaria.com y en el lugar del evento:

Ingreso a vitrina comercial: Q75 (Q55 con carné de estudiante)

Congreso Día Empresarial: Q550 agremiados / Q750 no agremiados

Para más información, también se puede consultar en redes sociales como Feria Alimentaria Guatemala en Facebook e Instagram.