Feria de Becas 2025 abre opciones académicas para guatemaltecos

La Feria Nacional de Becas 2025 brinda opciones académicas en Guatemala y el extranjero para jóvenes que buscan superación profesional.

Con el lema "Tu futuro empieza aquí" los días 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la Feria Nacional de Becas 2025, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

El evento tiene como objetivo acercar a los jóvenes guatemaltecos las opciones de estudio superior, en licenciatura y maestrías a nivel nacional e internacional, para lo cual reúne a instituciones educativas, organismos internacionales y programas de cooperación.

El objetivo de la feria es conocer las diferentes opciones educativas. (Foto: cortesía SEGEPLAN)

El Parque de la Industria será la sede de esta actividad, en la cual los estudiantes interesados podrán informarse sobre los requisitos, procesos y beneficios de becas que impulsen su desarrollo académico y profesional.

La feria se presenta como un espacio de orientación y proyección, donde los asistentes podrán recibir asesoría directa, explorar oportunidades de formación y ampliar sus horizontes educativos y profesionales.

600 becas se ofrecieron durante la edición pasada de la Feria Nacional de Becas en 2024

Según información proporcionada por Segeplan, en esta oportunidad se contarán con opciones en México, Francia, Brasil, Estados Unidos y Australia. Así como las opciones nacionales, para quienes, por una u otra razón, no busquen continuar sus estudios en el extranjero.

Jóvenes atienden charlas sobre las opciones académicas. (Foto: cortesía SEGEPLAN)

Los interesados en aplicar a una de las propuestas podrán hacerlo de forma presencial, en los estands ubicados en el Parque de la Industria.

En ambos días, las puertas de la Feria estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas y el ingreso será totalmente gratuito.