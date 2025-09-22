Feria de Becas 2025 abre opciones académicas para guatemaltecos

La Feria Nacional de Becas 2025 brinda opciones académicas en Guatemala y el extranjero para jóvenes que buscan superación profesional.
LEE TAMBIÉN: Virgilio Rodríguez encontró su inspiración en la selva petenera
Con el lema "Tu futuro empieza aquí" los días 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la Feria Nacional de Becas 2025, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
El evento tiene como objetivo acercar a los jóvenes guatemaltecos las opciones de estudio superior, en licenciatura y maestrías a nivel nacional e internacional, para lo cual reúne a instituciones educativas, organismos internacionales y programas de cooperación.
El Parque de la Industria será la sede de esta actividad, en la cual los estudiantes interesados podrán informarse sobre los requisitos, procesos y beneficios de becas que impulsen su desarrollo académico y profesional.
La feria se presenta como un espacio de orientación y proyección, donde los asistentes podrán recibir asesoría directa, explorar oportunidades de formación y ampliar sus horizontes educativos y profesionales.
Según información proporcionada por Segeplan, en esta oportunidad se contarán con opciones en México, Francia, Brasil, Estados Unidos y Australia. Así como las opciones nacionales, para quienes, por una u otra razón, no busquen continuar sus estudios en el extranjero.
Los interesados en aplicar a una de las propuestas podrán hacerlo de forma presencial, en los estands ubicados en el Parque de la Industria.
En ambos días, las puertas de la Feria estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas y el ingreso será totalmente gratuito.