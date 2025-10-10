Feria del Empleo: jóvenes asisten en busca de una oportunidad laboral

La Feria del Empleo Juvenil, organizada por la Municipalidad de Guatemala, tuvo una gran afluencia.
La Municipalidad de Guatemala realizó la Mega Feria del Empleo para jóvenes, la cual busca conectar el talento juvenil con nuevas oportunidades.
La actividad, organizada por la Gerencia Social, reunió a miles de jóvenes que participaron en una jornada que ha superado todas las expectativas.
65 empresas del sector privado participaron para ofrecer más de 3 mil plazas disponibles, tanto para jóvenes vacacionistas como para aquellos que buscan empleos fijos.
El equipo municipal trabaja en el lugar para agilizar el ingreso y evitar largas filas.
Con este tipo de actividades, el alcalde Ricardo Quiñónez reafirma su compromiso de abrir oportunidades para la juventud.