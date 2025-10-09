Este será el próximo fin de semana largo en Guatemala

¡Ya está cerca! Este será el próximo fin de semana largo que podrás disfrutar.
Si ya estás planificando tu próximas salida, toma en cuenta que el siguiente descanso largo está cerca.
Se trata del sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de octubre, Día de la Revolución.
Este ya será el último descanso de tres días consecutivos que queda para este año.
Los asuetos y feriados que quedan del 2025
- Sábado 1 de noviembre: Día de todos los Santos
- Miércoles 24 de diciembre desde medio día: Noche Buena
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Miércoles 31 de diciembre desde medio día: Noche Vieja.