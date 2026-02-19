¿Buscas trabajo? Feria laboral llega a Amatitlán este 23 de febrero

-

Vecinos y jóvenes podrán asistir a la feria laboral en Amatitlán este 23 de febrero para optar a plazas en empresas locales, presentando su hoja de vida y documentos necesarios para aplicar a nuevas oportunidades de empleo.

LEE TAMBIÉN: Centro Cultural Minerva amplía su oferta de cursos artísticos en Xela

Todo está listo para que cientos de personas, entre hombres, mujeres y jóvenes, se den cita en la feria del empleo este 23 de febrero en el salón del centro cultural Mengagla, ubicado en la 5a. calle entre 2a. y 3a. avenida del barrio La Cruz, Amatitlán, Guatemala.

Los organizadores, la Municipalidad local y la Asociación Industria Comercio Amatitlán (ICAMA) invitan a los interesados a llevar su hoja de vida con todos sus datos para optar a una plaza de trabajo.

Los jóvenes podrán optar a las distintas plazas que se presentarán en la feria del empleo. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Las ofertas que se ofrecen para trabajar en las empresas se ubican en el municipio, son lugares donde no están expuestos a viajar a la capital u otro departamento, con eso se ahorran mucho tiempo y pasaje", dijo uno de los encargados.

El evento comenzará a las 8:00 horas y finalizará hasta que salga la última persona que quede en el salón, ya que el objetivo es ayudar a la comunidad.

La feria laboral se llevará a cabo el 23 de febrero. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Entre las plazas que se tiene previsto ofrecer están las de bodegueros, encargados de mantenimiento, mecánicos industriales, operarios de maquinaria, hotelería local y trabajos en restaurante, entre otros.

Los organizadores esperan una alta afluencia de personas, tomando en cuenta que hay muchos jóvenes que salieron de estudiar el año pasado y siguen buscando un trabajo para sumarse a la producción local.

La feria del empleo se hará en el salón Mengala. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Cada cierto tiempo las autoridades locales, en conjunto con empresas privadas se unen para brindar una oportunidad a los vecinos de la localidad, que por una u otra razón andan en busca de un ingreso económico acorde a sus capacidades y que mejor si es cerca de su hogar.

"Como empresarios buscamos apoyar en distintos aspectos, no solo en el trabajo, sino también con capacitaciones constantes, opciones de crecimiento profesional y salarios competitivos", afirmó uno de los organizadores de la convocatoria.

Se espera que lleguen más de mil participantes a la feria del empleo. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Toma en cuenta

Como ocurre en este tipo de actividades los organizadores recomiendan que los interesantes vayan preparados con ciertos documentos, de esta manera sea aprovechada de mejor manera la oportunidad y con un poco de suerte, se logre la oportunidad laboral que se ha estado buscando.

Esta podría ser tu oportunidad de conseguir un nuevo empleo. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Esto debes presentar el día del evento:

Hoja de vida actualizada y organizada, resaltando experiencia laboral, habilidades y formación académica.

Documento Personal de Identificación (DPI).

Lapicero para llenar los formularios de solicitud de empleo.

Cartas de recomendación (opcional).

Diplomas o certificados (opcional)

También es indispensable vestir de forma adecuada, ya que es posible que algunas empresas decidan llevar acabo en el lugar algunas entrevistas previas a una contratación, por ello la primera impresión siempre es de suma importancia.