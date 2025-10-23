Feria del Libro en Zacapa impulsa el amor por la lectura

-

Leer mejora la concentración y estimula la creatividad. La Feria del Libro en Zacapa invita a descubrir ese poder transformador.

Con el propósito de promover la lectura en la población zacapaneca, se desarrolla la feria del libro, la cual estará frente a la municipalidad hasta el 31 de octubre.

Emilio Yoch, delegado del evento, señaló que esperan que los vecinos compren aunque sea un libro, pues hay desde Q10 en adelante.





Con libros desde Q10, la Feria del Libro en Zacapa busca motivar a la población a leer más y disfrutar los beneficios de la lectura. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Hay para niños, jóvenes y adultos; también hay libros de reconocidos escritores, como Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe, Jane Austen, Miguel de Cervantes, Paulo Coelho, entre muchos más.

"Estaremos ofreciendo y exhibiendo libros de buena calidad. Es importante no perder la cultura de leer, hay que inculcar la lectura en los niños y jóvenes", comentó.





Libros desde Q10 en la Feria del Libro de Zacapa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Refirió que estarán de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, para que lleguen a adquirir sus ejemplares.

Por su parte, Natalia Morales, maestra jubilada, expresó que leer ayuda a estimular el cerebro y mejorar la concentración, memoria y habilidades lingüísticas. También reduce el estrés, aumenta la empatía y la inteligencia emocional, potencia el pensamiento crítico, la creatividad y el conocimiento general.

Además, facilita las relaciones sociales y mejora el estado de ánimo general.

Otros beneficios

Estimula el cerebro.

Desarrolla el vocabulario: al leer, se aprende el significado de nuevas palabras, lo que expande el léxico.

Potencia, el pensamiento crítico y la creatividad: la lectura fomenta la capacidad de reflexionar sobre ideas, desarrollar un pensamiento crítico y despertar la imaginación.

Reduce el estrés y la ansiedad: leer, incluso por cortos periodos, puede disminuir los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo.

Aumenta la empatía: la lectura de ficción permite ponerse en la piel de otros personajes, lo que mejora la capacidad de entender y compartir los sentimientos.

Despierta emociones: la lectura nos expone a diferentes historias, lo que puede generar alegría, tristeza, sorpresa, amor, entre otras.

