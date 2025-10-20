Dile a tu silencio: poesía íntima de Flor Monzón

-

Con sensibilidad y honestidad, Flor Monzón lanza Dile a tu silencio, un poemario que refleja la voz de una nueva generación literaria.

En Dile a tu silencio, la autora Flor Monzón invita a los lectores a sumergirse en una obra íntima donde la palabra se convierte en refugio.

"Este poemario es un compendio de una historia con un desenlace que pronto podrás descubrir, son fragmentos de una vida, mía, tuya, de ella, de él y ahora nuestra", explica la escritora.

Flor cuenta que la idea del libro nació desde su infancia: "Siempre me gustó escribir cualquier pensamiento que pasara por mi mente. Con el tiempo, descubrí en la escritura una manera de expresar emociones que todos podemos llegar a experimentar".





Dile a tu silencio es la primera obra de Flor Monzón, donde poesía e ilustraciones se unen para expresar emociones universales. (Foto: Cortesía)

La obra, que combina poesía con ilustraciones de su autoría, busca conectar con los lectores desde la empatía y la introspección.

"Quiero que encuentren un espacio para reconocerse en sus emociones, para sentir que no están solos en sus silencios", comenta Monzón.

Nacida en 1992 en Palencia, Flor es licenciada en administración bancaria; aparte de destacarse profesionalmente, es reconocida en el ámbito literario por sus poemas intensos y la forma de transmitirlos.

Aunque este es su primera obra, la joven ha destacado en la escena literaria guatemalteca por su sensibilidad y compromiso con la poesía.





Flor Monzón conecta con lectores en Dile a tu silencio. (Foto: Cortesía)

En 2024 recibió el reconocimiento como Joven Artista Guatemalteco, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes, el cual le permitió representar a Guatemala en el XVI Encuentro Internacional de Poesía en Manta, Ecuador, a finales de septiembre pasado.

"Compartir mi historia y mi voz con el público guatemalteco es un honor y una responsabilidad", afirma. "Es un acto de conexión, de empatía y de amor por la literatura".

Dile a tu silencio se puede conseguir en Librería Sophos, De Museo, así como en Amazon, entre otros.