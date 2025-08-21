Feria de Universidades se realizará en Escuintla

-

La Feria de Universidades 2025 en Escuintla ofrece opciones académicas, charlas informativas y orientación para estudiantes de diversificado.

Jóvenes de Escuintla y sus alrededores tendrán la oportunidad de asistir a la Feria de Universidades 2025, un evento diseñado para orientar a estudiantes del último grado de diversificado en la elección de su futuro académico.

La feria se llevará a cabo en el parque central La Unión, de Escuintla, de 8:00 a.m. a 12:00 m., este viernes 22 de agosto, en esta actividad ofrecerán un espacio donde los asistentes podrán conocer diferentes opciones de estudios, participar en charlas informativas y recibir detalles sobre las carreras que ofrecen diversas instituciones.





El Centro Universitario del Sur es el referente de la formación superior pública del departamento. (Foto: Cortesía/Cunsur)

La actividad busca acercar a los jóvenes a los centros de educación superior y abrirles la puerta a nuevas oportunidades en su formación profesional.

La exposición es organizada por la Municipalidad de Escuintla, a través de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico, Local y Enlace Institucional (OMDELEI), con el apoyo del Ministerio de Educación (Mineduc).





Los interesados deben acudir al parque La Unión. (Foto: Jorge Mario García/Colaborador)

Este tipo de eventos permite a los estudiantes explorar sus intereses, conocer la oferta académica disponible y tomar decisiones informadas sobre su educación. Además, esta feria podría representar el inicio de un viaje que llevará a los jóvenes hasta donde deseen llegar en su desarrollo profesional.