Invitan a retaltecos a acudir a feria del empleo

Con el objetivo de fomentar la generación de oportunidades laborales en el departamento de Retalhuleu, el próximo 25 de agosto se realizará la Segunda Feria Nacional de Empleo en el municipio de Nuevo San Carlos

El evento, organizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) tendrá lugar en el salón municipal, ubicado en la zona 1 sancarlense, y se llevará a cabo de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Más de 20 empresas participarán en la feria, ofreciendo a la población interesada la posibilidad de entregar sus hojas de vida y también participar en entrevistas presenciales para optar a los diferentes puestos de trabajo disponibles.

Participarán 20 empresas de la región. (Foto: Archivo)

Isabel Chiroy, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo del Mintrab, destacó que la feria forma parte de las acciones para generar oportunidades laborales en los distintos territorios del país.

"Participarán empresas que pondrán a disposición más de 230 plazas de empleo para la población guatemalteca", indicó.

Los interesados deberán llevar su papelería, CV y documentos personales. (Foto: Archivo)

Las autoridades locales hacen un llamado a los habitantes de la región para que aprovechen esta oportunidad y asistan al evento, donde podrán presentar sus solicitudes y buscar la plaza laboral que contribuya a mejorar su calidad de vida, según sus campos profesionales y técnicos.