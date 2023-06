Festival de Antigua celebra la creatividad con dos días llenos de ideas innovadoras

-

El Festival de Antigua, que por 15 años ha sido punto de encuentro de ideas creativas en la región, se realizó el jueves 1 y viernes 2 de junio en el Centro de Convenciones del hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

El evento celebró la creatividad entre el gremio publicitario, del marketing, estudiantes, agencias digitales, invitados internacionales y público general.

Se abordaron diversos temas de la mano de conferencistas internacionales, desde el uso responsable de la inteligencia artificial, hasta cómo la publicidad permite hacer activismo.

Meta y la inteligencia artificial

Christian Pretelt, Head of Meta ASP para Latam, habló sobre la inteligencia artificial y explicó su rol impulsando la innovación, haciendo énfasis en que va a potencializar el pensamiento estratégico, ayudar a tener mejores conexiones y negocios más exitosos.

Christian Pretelt (Foto: Festival de Antigua)

"En el último año, en Instagram se han incrementado en más de un 170% las conversaciones alrededor de inteligencia artificial. Desde preguntas básicas sobre cómo resolver problemas matemáticos a cómo con algunos clics se llega a producir música o videos", comentó Christian.

Mencionó que Meta está comprometida en seguir desarrollando inteligencia artificial de una manera responsable por medio de diversas herramientas. "Desde 2018 hasta acá, hemos invertido más de 90 mil millones de dólares en incrementar nuestra capacidad de inteligencia artificial y también en herramientas. Y tenemos pensado en este año invertir otros 30 mil millones de dólares más en seguir incrementando esa capacidad", destacó.

Creando un consumo consciente

Gigi Gutiérrez, Directora Creativa Ejecutiva de Planta, se enfocó en explicar cómo por medio de la publicidad se puede realizar activismo. "La industria publicitaria es la que más puede aportar a construir un consumo consciente", mencionó y recalcó la importancia de ser precavidos con ese papel.

Gigi Gutiérrez (Foto: Festival de Antigua)

"Cuando tienen un brief adelante, piensen a qué Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU se puede aportar con la campaña. Y también sobre cómo entran ahí las personas, cómo se están representando y a qué target se está hablando".

Hizo énfasis en profundizar en el impacto de lo que se realiza y en cómo esa acción puede afectar de manera positiva. Destacó que el storytelling, por ejemplo, es una herramienta que puede contribuir a construir un consumo consciente.

Tres claves para incrementar la creatividad

Andrés Ordóñez, Chief Creative Director FCB Chicago & LA, se enfocó en tres claves fundamentales para ser creativos e innovadores. "A nosotros no nos contratan para hacer el brief únicamente, nos contratan para ser curiosos, seguir explorando, ir más allá, enamorándonos de la marca más que los clientes para lograr grandes cosas", mencionó.

Andrés Ordóñez (Foto: Festival de Antigua)

Su primer consejo es "Set the Creative Bar", que es fundamental para arrancar un proyecto. "Entender dónde está la barra es todo. Es saber qué clase de trabajo estamos buscando hacer, entender por qué el cliente quiere hacerlo y entender lo que el mercado está buscando".

El segundo es "Make it Personal & Be Curious", en el que recomendó rodearse de gente apasionada y curiosa para hacer que una idea se convierta en algo grande. Luego, "Focus on Doing Great Work and the Rest Will Follow" es su tercer consejo y explicó que debe de ser la vida de cualquier publicista. "Si el foco es hacer un gran trabajo en sus carreras, todo lo demás llega".

La televisión sigue vigente

Fidel la Riva es CEO Owner de Exacta y Macarena Estévez es Asesora en Data Science & Analytics. Ambos hablaron sobre el rol de la televisión dentro de las estrategias de marketing y publicidad de hoy en día.

Fidel la Riva y Macarena Estévez (Foto: Festival de Antigua)

Hicieron énfasis en que la televisión tiene que continuar renovándose, estar al tanto de todas las nuevas tecnologías, implementarlas y darlas a conocer. "Es un formato único y por ser único hay que seguir cuidándolo y hay que seguir alimentando los nuevos formatos digitales que nos dan muchísimas posibilidades", comentó Maca.

Destacaron que la integración de la televisión con otros medios es lo que va a generar retorno sobre la inversión (ROI), tanto en términos de largo plazo como a corto plazo para los resultados que se buscan en las empresas. Y mencionaron que, si bien las compras digitales están creciendo, la televisión contribuye a las compras locales que son igual de importantes.



Marcas retadoras que conectan

En ambos días del evento se realizaron conferencias en las que integrantes de agencias de publicidad internacionales mostraron las campañas que han realizado para diversas empresas.

Luis Pedro Toledo (Foto: Festival de Antigua)

Luis Pedro Toledo, Owner & CSO en RosadoToledo&, destacó la importancia de desarrollar marcas retadoras. Un ejemplo es Amarás, una campaña exitosa que realizó en Perú, en la que se escuchó al consumidor para darle vida propia y personalidad al producto.

"Tienes que desarrollar el producto premeditadamente para que sea likeable, para que guste a la gente que finalmente lo va a comprar", explicó.

También brindó consejos para elaborar marca retadoras. "Hay que contratar gente que sea retadora. Se requiere de un tipo de profesional muy particular, muy valiente, con mucha ambición, con mucha agudeza y persistencia. Y, además, si no inviertes no se logran los objetivos. Si quieres jugar como los grandes, tienes que invertir como los grandes", comentó.

Por otro lado, João Corazza & Bruno Reis, Associate Creative Directors at DAVID Miami, recomendaron seguir la intuición para atreverse a realizar ideas creativas. "Te vas a dormir, te despiertas y piensas que seguiste tu intuición y eso es lo más importante. En caso de duda, no renuncies a esa intuición". También recomiendan "no acomodarse" y "salir de la zona de confort".

Bruno Reis (Foto: Festival de Antigua)

Las campañas publicitarias en las que han participado en países como Estados Unidos y Brasil destacan por conectar con la gente. Para lograrlo, hicieron énfasis en que la cultura es lo más importante. "Cuando uno se adentra en la cultura, las personas te empiezan a notar más. Se ve menos como una marca y más como algo de ciudadanía".

La edición no.16 del Festival de Antigua destacó por el intercambio de conocimientos, conferencias, celebración y premios. Es así como la ciudad de Antigua Guatemala se convirtió en el epicentro de ideas y creatividad.