Festival del Centro Histórico llega con música, arte y cultura

Música, teatro, exposiciones y talleres formarán parte del Festival del Centro Histórico en su 28 edición.

Bajo el lema "Nuestros pasos tienen historia", la ciudad se prepara para celebrar la 28 edición del Festival del Centro Histórico, el cual se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre.

Durante una presentación oficial, la directora del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, María José Avendaño Ramos, indicó que esta celebración busca ofrecer espacios para el disfrute artístico y promover la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

Plazas, avenidas y edificios emblemáticos serán escenario de música, danza, exposiciones y más. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

La inauguración, el jueves 2 de octubre a las 19:00 horas, se llevará a cabo en el antiguo Club Americano, donde se disfrutará del concierto "Cancionero Guatemalteco" a cargo de la Big Band Municipal.

Este evento marca el inicio de una intensa agenda cultural que incluirá más de 130 actividades abiertas al público. Entre las propuestas destacan conciertos, obras de teatro, exposiciones, talleres, charlas, visitas guiadas y espacios diseñados para niños y familias.

Además, se desarrollará la jornada de revitalización urbana "Pinta tu barrio", en la que se dará nueva vida a las fachadas de la 6a. avenida, desde la 1a. hasta la 6a. calle del barrio San Sebastián.

Se trata de un evento cultural que se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre y que promete llenar de arte, música y vida las calles de la zona 1. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Gran cierre

El festival concluirá con dos grandes eventos. El sábado 11 de octubre, a las 18:00 horas, el Ballet Nacional de Guatemala presentará una adaptación del clásico El Lago de los Cisnes en la Plaza Mayor de la Constitución.

El domingo 12 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, el Paseo de la Sexta será el escenario del desfile de clausura con el Encuentro Nacional de Conviteros.

Para más información de las actividades visita: www.festivaldelcentrohistorico.com.

Se busca promover la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Organizadores

El festival es organizado por la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el respaldo de instituciones y empresas aliadas.