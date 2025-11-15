Festival de las Flores: así luce la ciudad colonial este 2025

-

La Antigua Guatemala vuelve a convertirse en un jardín vivo este 15 y 16 de noviembre, en la novena edición del Festival de las Flores, una celebración que reúne arte, naturaleza y comunidad en uno de los destinos más emblemáticos y turísticos del país.

Este año, el festival cuenta nuevamente con el apoyo de Banco Industrial, patrocinador oficial del evento, que además tiene presencia física durante todas las actividades, acompañando a los miles de guatemaltecos que disfrutarán del recorrido.

En el Tecolote Bi, ubicado en la esquina del Parque Central, se instaló un arco floral y se entregaron coronas de flores a las asistentes. Por su parte, la Agencia Bi dispuso espacios decorados con arreglos especiales para que los visitantes pudieran tomarse fotografías y capturar momentos memorables.

Un festival que florece cada vez más

Desde su primera edición en 2017, el Festival de las Flores ha crecido hasta convertirse en una de las actividades culturales más esperadas del año. A lo largo de nueve ediciones, el evento ha reunido a:

Más de 3 mil artistas

300 talleres

40 exposiciones

Para este 2025, la expectativa es aún mayor: más de 350 mil visitantes y cerca de cien mil vehículos circularán por la ciudad colonial durante el fin de semana.

Decoraciones, arte y calles peatonales

La inauguración oficial fue el sábado 15 de noviembre a las 8:00 horas, dando inicio a un recorrido lleno de creatividad. Las decoraciones florales se concentrarán en el perímetro que abarca:

De 1a. a 7a. avenidas

De 1a. a 6a. calles

Estas zonas permanecerán exclusivamente peatonales, como cada año, ofreciendo un espacio ideal para caminar, apreciar arte floral y vivir la magia de Antigua.

"Cuando florecen las estrellas": la inspiración 2025

El festival adopta este año el tema "Cuando florecen las estrellas", acompañado de los eslóganes:

"Antigua, el lugar donde florecen las estrellas"

"Antigua Ciudad de las Artes"

La invitación queda abierta para que guatemaltecos y turistas vivan este homenaje a la creatividad y la primavera, disfrutando del encanto que caracteriza a la ciudad colonial.

Como patrocinador oficial, Banco Industrial reafirma su compromiso de apoyar actividades que promuevan la cultura, el arte y el turismo en Guatemala.