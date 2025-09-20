Luis Morán y Élmer Cardoza, las novedades de Tena en la convocatoria de la Selección

-

Descubre las novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala para las Eliminatorias. Luis Morán y Élmer Cardoza, vuelve a vestirse de Azul y Blanco tras haberlo hecho por última vez en la Copa Oro 2025.

El portero Luis Morán y el volante ofensivo Elmer Cardoza, son las principales novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala, que estará entrenando del 22 de septiembre al 15 de octubre, afinando detalles para los duelos de eliminatoria contra Surinam y El Salvador.

Luis Fernando Tena mantuvo la gran base en los 18 llamados de la Liga Nacional, variando solo en dos nombres. Fredy Pérez, quien también ha quedado al margen de los últimos juegos con Comunicaciones, será reemplazado por Morán (Antigua); mientras que Carlos Aguilar, lateral de Municipal, fue llamado a la sub-23 y su lugar lo ocupará Cardoza (Xelajú).

A partir del lunes, el timonel mexicano tendrá a estos hombres a su total disposición. Esta vez, no debería ser interrumpido por ningún club, ya que el permiso con la Liga Nacional está pactado, y de Xela, el único que tiene participación en la Copa Centroamericana, solo hay un llamado.

Entre el 6 y 7 de octubre, el grupo se completará con los legionarios, que volverían a ser los 6 de la última vez: Nicholas Hagen, Aarón Navarro, Nathaniel Méndez-Laing, Olger Escobar, Arquímides Ordóñez y Rubio Rubín.

El 10 será el primer duelo de la doble fecha de octubre, de visita frente a Surinam, y el 14 tocará viajar al Cuscatlán de El Salvador para tratar de cobrar revancha de la derrota sufrida en el Cementos Progreso.

La Azul y Blanco volverá a ser local hasta noviembre (13 ante Panamá, y 18 contra Surinam), partidos que se jugarían en El Trébol, a falta de obtener la confirmación de la Concacaf. La Fedefut ya se encuentra tramitando el cambio de sede, pues estaba planificado usar el Cempro.