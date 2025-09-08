¡El Pinol lo logra de nuevo! Un festival que une sabor, música y solidaridad

-

Por décima ocasión se desarrolló con éxito el Festival del Pinol: sabor ancestral, patrimonio cultural y un evento solidario en San Raymundo

Recientemente se celebró el Festival del Pinol, actividad que reunió a vecinos y visitantes en el parque para disfrutar de música, convivencia y, por supuesto, del tradicional platillo que da nombre a la fiesta.

El evento tuvo como propósito apoyar una noble causa. Mardoqueo Boch, representante de los Bomberos Voluntarios, explicó que por tercer año consecutivo se suman a esta actividad con el fin de recaudar fondos que permitan cubrir gastos y reparar unidades de emergencia.

El Festival del Pinol resalta las tradiciones del municipio sanraymundense. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Para ello, varias personas colaboraron donando gallinas y apoyando en la preparación del pinol en la 115 Compañía de Bomberos Voluntarios.

Por su parte, el grupo de pinoleros organizado por la municipalidad ofreció el platillo típico durante dos días. Sofi Boror, participante, comentó que esta fue su décima ocasión en el festival, en la que, junto a otros vecinos, recibieron a los visitantes con entusiasmo y el inconfundible sabor del pinol.

Así dieron la bienvenida a los visitantes en San Raymundo. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Los asistentes también resaltaron el valor cultural de la actividad, como Brenda Subuyuj: "Es una bonita tradición, uno viene a presenciar los conciertos y compartir en familia el sabor del pinol, un platillo que fue declarado patrimonio cultural y que se degusta en actividades especiales".

Origen

En septiembre de 2015 el Ministerio de Cultura y Deportes declaró Patrimonio Cultural Intangible a la Técnica para la elaboración del Pinol, por lo que en el municipio se conmemora este acontecimiento.

La familia Subuyuj disfruta el tradicional platillo. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Durante el evento lugareños y visitantes disfrutan de un plato de pinol, con el objetivo de promover la comida ancestral cuyo ingrediente principal es el maíz.

Según dicta la tradición, el pinol se sirve en escudilla de barro y es un platillo principal en las fiestas de mayor relevancia como bodas, cumpleaños o una reunión familiar.

Sabor único

Según cocineras locales, este platillo es preparado con todos sus ingredientes como: tres carnes (pavo, gallina y carne de res) maíz, agua, tomate, miltomate, cebolla, chile pimiento, cilantro y sal al gusto.