Lamentan el fallecimiento de Norman Orellana, vicepresidente Deportivo Guastatoya

Norman Orellana caminaba sobre la vía pública cuando sujetos desconocidos lo atacaron.

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) y su Comité Ejecutivo lamentan el fallecimiento de Norman Orellana, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.

La entidad expresó sus condolencias a la familia de Orellana y al club, y manifestó su solidaridad.

"Hacemos extensivas nuestras más sentidas muestras de condolencias, nos unimos al pesar de su familia, así como la del Club Guastatoya. Rogamos a Dios que les dé fortaleza y la serenidad para superar tan irreparable pérdida", se lee en el comunicado.

(Imagen: FFG)

Sobre el crimen

Norman Orellana perdió la vida la noche del 23 de septiembre en Guastatoya, El Progreso, luego de ser atacado con arma de fuego.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, el dirigente se encontraba en la vía pública cuando personas no identificadas le dispararon sin previo aviso.

Familiares y conocidos llegaron poco después al lugar y se mostraron consternados ante el hecho.

(Foto: Redes sociales)

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo hacia la morgue.