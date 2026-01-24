Una fiesta se espera en la Media Maratón Max Tott 2026

-

Todo listo para hacer deporte, pasarla bien y disfrutar del color en la Media Maratón Max Tott 2026, una emblemática competencia que llega a sus 88 ediciones este domingo.

Más de 4 mil atletas se han inscrito para ser parte de una carrera que combina la exigencia con la oportunidad de pasar por sitios tradicionales de la Ciudad de Guatemala, no por algo fue bautizada como la Carrera de los Barrios.

Con punto de salida en el Cerro del Carmen y finalización en el Campo Marte, la Max Tott se ha caracterizado por su diversidad de terreno y su complejidad. Para algunos es el banderazo de salida de las competencias de élite en 2026.

Será dedicada al médico y cirujano José Francisco Piedrasanta de León, quien es reconocido por ser atleta, entrenador y promotor del deporte en Guatemala.

Los guatemaltecos Alberto González y Viviana Aroche ganaron la edición anterior y buscarán mantener la hegemonía local.

La llamada Carrera de los Barrios iniciará a las 6:30 a. m. en la avenida Juan Chapín, a un costado del Cerrito del Carmen, para dirigirse a Jardines de la Asunción, buscar Cayalá, zona 16, y concluir a un costado del Campo Marte.