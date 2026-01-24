Sinner sobrevive al calor de Australia, Nole avanza y Swiatek cedió un set

-

Jannik Sinner tuvo que sobreponerse al calor y a los calambres para clasificar este sábado a octavos de final del Abierto de Australia, donde también dirá presente Novak Djokovic, pero no estará la japonesa Naomi Osaka, que decidió abandonar el certamen justo antes de su partido de tercera ronda.

La jornada estuvo marcada por el calor asfixiante en Melbourne, lo que llevó a los organizadores a aplicar su "protocolo para calores extremos" por primera vez en la quincena.

"Si quiero llegar lejos aquí y el resto de la temporada tengo que jugar (bien) cuando hace calor", declaró Sinner tras su victoria 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 contra el estadounidense Eliot Spizzirri (85º), que disputaba por primera vez el cuadro principal en Melbourne.

"Primero tuve calambres en las piernas, después en el brazo, luego por todos lados", confesó el N.2 del mundo. En busca de un quinto título de Grand Slam, el italiano se enfrentará el lunes a su compatriota Luciano Darderi (25º) por una plaza en cuartos.

Diez veces laureado en Melbourne, Novak Djokovic se impuso 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) al neerlandés Botic van de Zandschulp (75°) en un partido en el que precisó de los servicios médicos por unas molestias en el tobillo.

El serbio de 38 años sueña con elevar en Melbourne a 25 su récord de títulos de Grand Slam. Pero antes de eso deberá enfrentarse al checo Jakub Mensik (17º), que derrotó al estadounidense Ethan Quinn (80º).

En el cuadro femenino, la principal víctima de la jornada fue la japonesa Naomi Osaka (17ª), quien se declaró baja antes de su juego de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis (168ª).

Campeona en Melbourne en 2019 y 2021, la antigua número uno del mundo sufre, según los organizadores, una "lesión abdominal".

La polaca Iga Swiatek (2ª), por su parte, dejó escapar su primer set del torneo contra la rusa Anna Kalinskaya (33ª), a la que se impuso finalmente 6-1, 1-6, 6-1. Y la campeona Madison Keys derrotó 6-3, 6-3 a la checa Karolina Pliskova.