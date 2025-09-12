FIFA abre proceso disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Fútbol

-

El mismo está relacionado con el partido disputado el pasado 8 de septiembre por las eliminatorias mundialistas.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió un proceso disciplinario en su contra.

Este luego de que la Federación de Fútbol de Surinam presentara una protesta formal ante la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y ante la FIFA por insultos racistas en el Estadio Cuscatlán.

La Fesfut dijo que rechaza "terminantemente cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios" y comparte "la política de tolerancia cero de la FIFA".

De igual manera, indicó que colabora "plenamente" con la FIFA en aportar la información y documentación necesaria para el expediente abierto.

Comunicado oficial de la Federación Salvadoreña de Fútbol. (Foto: Fesfut)

Al finalizar el encuentro donde el combinado surinamés ganó de visita 1-2, el director técnico Stanley Menzo y el defensor Shaquile Pinas de la selección de Surinam denunció insultos racistas provenientes de algunos aficionados salvadoreños que se encontraban en el estadio.

Según los integrantes de mencionada selección, cuando fueron a celebrar con su afición, escucharon gritos de "negros" y "monos".

Posteriormente, la federación afectada verbalmente, comunicó su protesta formal ante las entidades.

Protesta formal de la Federación de Fútbol de Surinam. (Foto: Kong kraka Natio Baka)

Partidos en octubre

El Salvador tiene previsto jugar en el mismo estadio los siguientes encuentros eliminatorios, los cuales están programados para el próximo 10 de octubre ante Panamá y el 14 del mismo mes ante Guatemala.

De momento, se está a la espera de la resolución que dará la FIFA y la Concacaf ante esta situación.