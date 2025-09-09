Jugadores de Surinam denuncian insultos racistas tras juego contra El Salvador

-

Surinam reportó actos racistas tras el partido ante El Salvador.

Surinam obtuvo un triunfo 2-1 sobre El Salvador en el estadio Cuscatlán en la segunda jornada de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Denuncian racismo

Al finalizar el encuentro, el director técnico Stanley Menzo y el defensor Shaquile Pinas denunciaron insultos racistas provenientes de algunos asistentes al estadio.

Según los integrantes del combinado surinamés, cuando fueron a celebrar con su afición, escucharon gritos de "negros" y "monos".

Al final, recibieron los insultos y todavía se hicieron los dignos en la conferencia. Me da igual lo que digan los conservadores y los amargados que solo esperaban la derrota de la Selección para salir a ladrar. Buenas noches, y ¡que viva la Selección de El Salvador! Jugamos muy… pic.twitter.com/E2VpOo79QB — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) September 9, 2025

Menzo cuestionó en conferencia de prensa el comportamiento de la hinchada salvadoreña, señalando que era necesario preguntarse por qué se insultaba a sus jugadores.

#DeDeportes | Shaquile Pinan, jugador de Surinam, dice que El Salvador como país es muy bonito, y que los insultos fueron de algunos aficionados salvadoreños. Lamenta esa actitud y pide que se erradique del fútbol el racismo. pic.twitter.com/rekVC8JLPv — De Deporte (@DeDeporte_ES) September 9, 2025

Pinas añadió que ya habían jugado en el mismo estadio en junio y que esta situación no le parecía aceptable.

Ambas selecciones ya se habían enfrentado en San Salvador en una fase previa de la eliminatoria mundialista, también en el estadio Cuscatlán.