FIFA lo analiza: Mundial 2030 podría disputarse con 64 selecciones

La FIFA analiza la posibilidad de ampliar de forma excepcional el cupo de selecciones participantes para la Copa Mundial de 2030. La idea es subir a 64 selecciones, en lugar de las 48 ya aprobadas para la edición de 2026.

Según varios medios sudamericanos, la iniciativa fue presentada por la CONMEBOL como una forma de conmemorar el centenario del primer Mundial, celebrado en Uruguay en 1930. Durante el Congreso de la CONMEBOL, su presidente Alejandro Domínguez, propuso que el torneo de 2030 se convierta en una edición histórica, con una participación sin precedentes.

La propuesta ya fue elevada al Consejo de la FIFA, y Gianni Infantino, presidente del organismo, la calificó como "interesante", aunque subrayó que debe ser analizada en detalle. El principal argumento a favor es celebrar los 100 años del torneo con una mayor inclusión global. Sin embargo, también se plantean desafíos logísticos, como la ampliación del calendario, más sedes y el riesgo de afectar la competitividad.

Por ahora, la propuesta sigue en fase de estudio y no hay una decisión definitiva. Aunque se dice que la FIFA no lo ve con malos ojos. El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.