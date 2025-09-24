Madrid vs Barsa: Horario oficial del primer clásico de la temporada

-

El clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de la Liga española se jugará el domingo 26 de octubre, a las 8:15 de la mañana de Guatemala (4:15 de la tarde en España) en el estadio Santiago Bernabéu, según anunció la competición este miércoles.

Será el primer clásico liguero de la temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid espera llegar a ese duelo con más ventaja en el liderato. Aunque falta unas jornadas para el juego, el Barsa también necesita sumar y esperar un tropiezo merengue, por lo que este clásico podría servir para luchar por la cima.

Además, este sería el primer clásico para Xabi Alonso al mando de la nave blanco. Por ahora solo ha dirigido 13 partidos, entre el Mundial de Clubes, la Champions y la Liga. Mientras, Hansi Flick tendrá su quinto partido entre los dos grandes del futbol español, con un balance de cuatro victorias en cuatro duelos, dos de Liga, uno de Supercopa y otro en la final de Copa.

¡El Real Madrid - Barcelona se jugará el domingo, 26 de octubre, a las 16:15 CET! pic.twitter.com/X1TcFUmLKh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2025

El otro clásico del curso se jugará hasta el 9 o 10 de mayor del 2026, cuando el Barcelona reciba al Real Madrid en la fecha 35. Probablemente, los culés serían locales en el renovado Spotify Camp Nou.