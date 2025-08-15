FIFA nombra árbitros para los juegos de Guatemala en eliminatoria

Un tico y un catracho serán los árbitros que impartirán justicia en los primeros dos partidos de Guatemala en la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
El costarricense Juan Gabriel Calderón será el árbitro del duelo entre la Bicolor y El Salvador, pactado para el próximo jueves, 4 de septiembre, a las 8 de la noche, en el estadio Cementos Progreso.
Calderón se hará acompañar de sus compatriotas Juan Carlos Mora (asistente 1) y William Arrieta (asistente 2). El cuarto referee será el también tico Steven Madrigal.
Además, el mexicano Armando Archundia será el asesor arbitral, el tico Christian Salas el oficial de competición, el hondureño Luis Bueso el oficial de seguridad y el cubano Miguel Díaz el comisionado del partido.
Ante Panamá
Mientras, para el partido que Guatemala disputará ante Panamá, cuatro días después, en el estadio Rommel Fernández, el árbitro designado es el hondureño Said Martínez, junto a los también catrachos Walter López (asistente 1), Christian Ramírez (asistente 2) y Nelson Salgado (cuarto árbitro).
El tico Leonel Leal fue designado como asesor arbitral del duelo, el estadounidense Gonzalo Mengotti es el oficial de competición, el mexicano Héctor Canchola el oficial de seguridad y Alfredo Whittake (de Islas Caimán) será el comisario.