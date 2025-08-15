Xela golea a Real Estelí y queda bien parado para lograr el boleto a cuartos

-

Xelajú mantuvo el paso perfecto en la Copa Centroamericana, pese a no jugar ningún partido en Quetzaltenango, y venció 4-1 al dos veces subcampeón de la competencia, Real Estelí, para encaminarse a la siguiente ronda de la competencia.

Los chivos se adelantaron al minuto 6, cuando Jorge Aparicio ganó un balón dividido y abrió la jugada rápidamente por la izquierda con Jesús López, encargado de conducir el contragolpe por la izquierda y luego centrar para el cierre puntual de Yilton Díaz, quien definió de primera.

El colombiano mostró una playera con la leyenda "separados por la vida, unidos por el amor", dedicatoria a su esposa Yeili Fernanda Carabali, fallecida el 12 de junio de este año.

¡Yilton Díaz anota el 1-0 para Xelajú! pic.twitter.com/ZMRnQeXzSe — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

Sin embargo, en el 18, el cuadro pinolero encontró la igualdad. Pedro Báez despejó un tiro de esquina hacia la media luna, donde apareció Carlos Preciado para dominar el esférico y sacar un remate que se alcanzó a desviar en un rival antes de batir a Darío Silva.

Después del descanso, Chucho López protagonizó un mano a mano que el guardameta Darryl Parker le leyó bien para frenarlo con el pie.

¡Aparicio la manda al fondo de la red! pic.twitter.com/GBc0io11dj — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

El tren del norte tuvo dos ocasiones, en la cabeza Héctor Aranda y en otra jugada que Preciado no fue preciso para definir, tras una desatención del portero quetzalteco Darío Silva.

Justo cuando los visitantes parecían acomodarse, llegó el tanto de la tranquilidad. Aparicio aprovechó un rechazo defensivo en un córner y de primera venció a Parker, en el 55.

¡Pedro Báez pone el 3-1 para Xelajú! pic.twitter.com/DvrUGNWaUs — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

López no se cansó de buscar la anotación y tuvo otra situación que a penas se fue desviada por un costado, en el 74.

Finalmente, quien sí pudo concretar el tercero fue Pedro Báez (83). El paraguayo recibió la asistencia de Claudio De Oliveira para definir desde atrás de la media luna; y en el descuento (90+1), Élmer Cardoza liquidó todo con el cuarto.

¡William Cardoza sella la victoria de Xelajú! pic.twitter.com/ffwTx6Qn5p — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

Con la victoria, Xela queda cerquita del boleto a la siguiente ronda. Podrá quedar clasificado en la cuarta fecha, sin jugar, si Águila no vence al favorito Olimpia.