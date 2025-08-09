Figura del Barcelona se va "gratis" con Cristiano Ronaldo

-

El FC Barcelona ha confirmado este sábado, a través de un comunicado oficial, la salida del defensa central Íñigo Martínez, quien continuará su carrera en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

OTRAS NOTICIAS: Lamine Yamal y Ousmane Dembelé encabezan la lista al Balón de Oro

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su profesionalismo, entrega y compromiso durante las dos temporadas en las que defendió la camiseta azulgrana. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Gracias por todo, Íñigo", expresó el club en su mensaje de despedida.

El zaguero vasco se despidió este viernes de sus compañeros del conjunto culé antes de emprender su viaje hacia Arabia para cerrar su fichaje con el club saudí.

El FC Barcelona anuncia la salida de ̃



Queremos agradecerle muy sinceramente su profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2025

Martínez, quien la pasada temporada compartió la titularidad en el eje de la defensa con Pau Cubarsí, había renovado previamente con el Barcelona bajo una cláusula que le permitía salir libre si recibía una oferta relevante del fútbol saudí, como ha sido el caso.

Para el conjunto blaugrana, la salida del jugador supone un alivio económico importante: se estima que el club liberará alrededor de 14 millones de euros en masa salarial. Este movimiento facilitará, entre otras cosas, la inscripción del guardameta Joan García de cara a la próxima temporada.