Lamine Yamal y Ousmane Dembelé encabezan la lista al Balón de Oro

La prestigiosa revista France Football desveló este jueves el nombre de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2025, en donde destacan los nombres del joven español Lamine Yamal y el francés Ousmane Dembelé, que parece liderar la carrera para quedarse con el galardón.
Al igual que la edición 2024, el prestigioso galardón irá a las manos de un vencedor inédito, ya que ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.
Gracias a los cuatro títulos ganados por París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Champions League de la historia del club, Dembelé es el gran favorito.
En total hay 9 jugadores de PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha o el español Fabian Ruiz.
Lamine, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barsa y a la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su octavo puesto de 2024.
El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.