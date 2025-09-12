¿Te lo imaginas? Los ídolos del futbol guatemalteco en figuras coleccionables

Descubre cómo la IA Gemini creó figuras estilo Bandai de leyendas del fútbol guatemalteco. Revive a ídolos de la Liga Nacional como Plata, Ruiz y más en esta colección única. ¡No te la pierdas!
Seguimos la tendencia de las figuras, al estilo de Bandai, creadas por la inteligencia artificial Gemini, y creamos una colección inspirada en algunas estrellas que han pasado por la Liga Nacional.
Para tener variedad, incluimos de los equipos más laureados del país: Comunicaciones, Municipal, Aurora, Xelajú y Antigua; con futbolistas de la talla de Juan Carlos el "Pin" Plata, Jorge el "Grillo" Roldán, Óscar el "Conejo" Sánchez, Alejandro el "Gambetita" Díaz, Israel Silva, siempre el infaltable Carlos el "Pescadito" Ruiz; y sin olvidarnos de un referente actual como José el "Moyo" Contreras.