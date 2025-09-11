El Salvador jugará contra Guatemala en el estadio Cuscatlán

-

La Selecta busca contar con el apoyo de su gente en un recinto, donde ya se llevó su primer revés en las eliminatorias.

La selección de El Salvador sorprendió este 11 de septiembre al anunciar que podrá contar con el estadio Cuscatlán para los juegos frente a Panamá y Guatemala.

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador publicó en redes sociales que logró resolver el cambio de sede para el 10 y 14 de octubre.

"Queremos agradecer a Guns N' Roses y a la empresa StarTicket por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre", se lee en el documento.

Ahora, el concierto de la banda estadounidense se realizará en el estadio nacional Jorge "El Mágico" González", donde se jugarían dichos partidos eliminatorios.

Primera derrota

En la segunda fecha de la ronda final de eliminatorias, La Selecta cayó en condición de local precisamente en el estadio Cuscatlán frente a Surinam.

Sin embargo, al final del encuentro se produjeron algunos incidentes entre los aficionados y jugadores visitantes, quienes denunciaron posteriormente actos de racismo.