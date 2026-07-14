Los atletas que liderarán a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Con la presencia de los tres medallistas olímpicos y otros atletas de élite mundial, la delegación de Guatemala se alista para desplegar su poderío en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán inaugurados dentro de 10 días.

La delegación nacional competirá con la intención de repetir el buen papel de las últimas tres participaciones, en las que terminó en el top 7 del medallero de 37 países.

Con 480 atletas, en una nómina que combina experiencia y juventud, la delegación nacional competirá en 38 de los 40 deportes convocados oficialmente.

Erick Barrondo, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol serán tres de las figuras de Guatemala en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Entre el grupo de deportistas nacionales sobresalen los medallistas olímpicos Adriana Ruano, Jean Pierre Brol (tiro con armas de caza) y Erick Barrondo (marcha atlética), quienes tienen expectativa de subir al podio en sus respectivos eventos.

Erick Gordillo y Alejandra Higueros tendrán el honor de ser los abanderados de la delegación en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Nombres como el de Kevin Cordón, en bádminton; Jorge Vega, en gimnasia; Allan Maldonado, en karate; Alberto González y Viviana Aroche, en atletismo; Ana Gabriela Martínez, en ráquetbol; Sofía Granda, en boliche, y Dalia Soberanis, en patinaje (las tres últimas medallistas en Juegos Mundiales), también están en condiciones de pelear por las preseas.

La jugadora de tenis de mesa, Lucía Cordero, es uno de los rostros nuevos del deporte guatemalteco y espera subir al podio. (Foto: ITTF)

Además, habrá figuras emergentes como los abanderados de la delegación, Alejandra Higueros, en taekwondo (número 1 del ranquin mundial), y Erick Gordillo, en natación (triple medallista de oro en la última edición en San Salvador 2023).

Representando a la nueva generación de atletas guatemaltecos, se espera que brillen Faberson Bonilla, en patinaje; Lucía Cordero, en tenis de mesa; Sebastián Bermúdez, en tiro; Paula Valencia, en pentatlón moderno; Tabita Gaitán, en squash, y Lucero Mejía, en natación.

El más laureado

El cuarto lugar olímpico, Kevin Cordón, llegará a Santo Domingo 2026 como el guatemalteco con mayor cantidad de medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Kevin Cordón, ganador de 8 oros, competirá en sus sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: COG)

El zurdo de La Unión, Zacapa, suma 8 preseas doradas en sus participaciones previas: una en Cartagena 2006, tres en Mayagüez 2010, tres en Veracruz 2014 y una en Barranquilla 2018.

Tirador récord

El tirador de 52 años, Octavio Augusto Sandoval, hará historia en Santo Domingo 2026 al competir en sus novenos Juegos Centroamericanos y del Caribe, 33 años después de su primera participación en la edición de Ponce 1993.

El tirador Octavio Sandoval sigue demostrando su vigencia en el deporte de alto rendimiento y dirá presente en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Sandoval, especialista en las pruebas de rifle, es el atleta guatemalteco con más participaciones en la competencia regional y el más ganador de medallas en total, con 24, repartidas en 4 oros, 8 platas y 12 bronces.