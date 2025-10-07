Filas de tráileres varados por derrumbe en carretera a El Salvador

Mientras tanto las autoridades continúan labores de limpieza para restablecer el paso.
Desde primeras horas de este martes, largas filas de tráileres se registran en ambos sentidos de la carretera a El Salvador, a la altura del kilómetro 24, afectada por un derrumbe.
Según datos preliminares, la congestión vehicular alcanza aproximadamente seis kilómetros hacia cada lado. También se reportan peatones que caminan por la vía para llegar a la capital con fines laborales.
El derrumbe ocurrió en la madrugada del lunes y mantiene a una persona soterrada en el lugar. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) retomó los trabajos con maquinaria pesada para remover el material y habilitar el paso vehicular lo antes posible.
Covial, explicó que el deslizamiento se originó por la inestabilidad del terreno en un predio de maquinaria, ubicado en la salida de una carretera privada hacia el sector conocido como La Cuchilla.
Se prevé que las labores se extiendan hasta la tarde o noche, dependiendo de las condiciones climáticas y del avance en la remoción del material.