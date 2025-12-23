Filtran el set de Lego de "El señor de los anillos" más grande hasta ahora

-

Recientemente se filtró el set de Lego más grande de "El Señor de los Anillos" hasta la fecha.

OTRAS NOTICIAS: Lanzan set de LEGO dedicado a escena de Star Wars en Guatemala

La ciudad de Minas Tirith será el sexto set de Lego más grande jamás construido en términos de número de piezas. Está compuesta por 8278 piezas.

La capital de "Gondor" apareció brevemente en "La Comunidad del Anillo" y en la versión extendida de "Las Dos Torres", antes de convertirse en el escenario principal de "El Retorno del Rey".

Su forma

La ciudad blanca consta de siete niveles concéntricos con un acantilado rocoso que se eleva en su centro.

El sitio especializado en noticias de Lego "Brick Tap" anunció que el set "Lego Icons Minas Tirith" saldría a la venta el 1 de junio de 2026, su precio rondará entre los 600 y 650 dólares estadounidenses, similar al de otros sets con licencia de tamaño parecido.

Este no solo sería el set de Lego de "El Señor de los Anillos" más grande, también sería el sexto set de Lego más grande jamás fabricado (en términos de piezas).

Accesorios

Según informes el set incluirá minifiguras de Gandalf el Blanco, el Rey Aragorn, Pippin, Denethor, Faramir, cuatro soldados de Gondor y Sombragris, también incluirá una maqueta a microescala de la ciudad.