Filtran video de Amanda Bynes caminando "desorientada" antes de ser internada

La famosa actriz de Nickelodeon fue ingresada a un hospital psiquiátrico tras ser captada en plena calle, sin ropa y desorientada.

La famosa actriz, Amanda Bynes, acaparó la atención mundial en las últimas horas luego de ser ingresada de urgencia en un centro psiquiátrico.

Esto, luego de haber sido encontrada deambulando sola y desnuda en una zona de alto riesgo en Los Ángeles, Estados Unidos.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was caught roaming the streets naked and alone.



She waved someone down and called 911 on herself saying she was having a psychotic break.



#AmandaBynes pic.twitter.com/AmN4o6052D — Joseph Morris (@JosephMorrisYT) March 20, 2023

Según el medio TMZ, fue la misma actriz quien buscó ayuda e hizo señales a un vehículo que pasaba por el lugar explicando que acababa de pasar por un "episodio psicótico" por lo que tras las evaluaciones pertinentes, fue internada en el centro de salud mental.

En las últimas horas ha salido a luz un video de momentos previos a la escena de Bynes que alarmó a sus seguidores. El clip fue publicado por la tiktoker "Kaitlyn", quien muestra a la actriz con un extraño comportamiento.

@kaitlynhotfox #goviral #foryoupage ♬ original sound - kaitlyn #amandabynes ❤️❤️ happy shes getting the help she needs. she was sweet, gave her some money and talked. sometime ppl just sb to talk to. #fyp

La creadora de contenido explicó en el video que estaba grabando por las calles de Hollywood, cuando vio a la joven caminando. "Feliz de que esté recibiendo la ayuda que necesita. ella fue dulce, le di algo de dinero y hablamos. La gente sólo sirve para hablar", escribió.

Varios usuarios recalcaron que el comportamiento de Amanda fue un tanto extraño, y que esperan que pueda recuperarse pronto en el centro donde se encuentra. Hasta el momento el clip ya cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la actriz es intervenida por psiquiatras. Y es que la actriz de Nickelodeon padece esquizofrenia y trastorno bipolar, lo que hizo que en 2013 su madre asumiera su tutela.

En ese entonces, también fue detenida e internada luego de intentar incendiar la casa de una anciana que vive a la par de sus padres luego de sufrir un episodio psicótico.