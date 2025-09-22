Versión Impresa
El fin de la residencia de Bad Bunny rompe récord en Amazon Music

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
22 de septiembre de 2025, 11:30
Bad Bunny cerró con broche de oro su serie de conciertos en Puerto Rico. (Foto: X)

El espectáculo se consagra como la transmisión en vivo más vista en Amazon Music.

El "Conejo Malo" culminó su histórica residencia de 31 noches en El Choli de San Juan con un concierto masivo que pudo ser disfrutado por todo el mundo a través de streaming.

Amazon Music reveló que la transmisión en vivo batió un récord de audiencia en su plataforma. (Foto: X)
Recientemente, Amazon Music ha revelado que la transmisión en vivo del último show de Bad Bunny en Puerto Rico titulado No me quiero ir de aquí: una más, batió un récord de audiencia.

Por el momento no se ha publicado la cifra exacta de espectadores, pero es un hecho que Bunny se ha consagrado con la actuación de un solo artista más visualizada en la plataforma.

La transmisión marcó el inicio de una alianza de varios años entre Bad Bunny y Amazon. (Foto: X)
La transmisión fue solo el comienzo de la asociación de varios años del cantante con Amazon, ya que han unido fuerzas para trabajar en la Fundación Good Bunny para ayudar a la isla a desarrollarse en sectores como educación, tecnología, apoyo agrícola y el desarrollo económico.

