Diputados apoyarían cooperación militar de EE. UU. en Guatemala

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Varias bancadas apoyan acuerdos de cooperación siempre que respeten la Constitución.

Las reacciones en el Congreso sobre una posible cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, mantienen una postura favorable de algunos diputados, aunque varios insistieron en que cualquier acuerdo deberá respetar la Constitución y pasar por los mecanismos legales correspondientes.

El tema surgió luego de que el diario The New York Times publicara que ambos países habrían pactado acciones militares coordinadas.

Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo negó que exista un acuerdo para permitir operaciones militares estadounidenses en territorio guatemalteco y aseguró que únicamente se ha solicitado apoyo de cooperación para fortalecer las capacidades nacionales.

El Gobierno de Guatemala afirma que no hay ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras con EE. UU. en territorio nacional.



Pero reconoce que hay una solicitud de asistencia a ese país para llevar a cabo acciones contra el narcotráfico. pic.twitter.com/jA0op6fpmb — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 28, 2026

Tras las declaraciones del Ejecutivo, Soy502 consultó a varios diputados sobre la posibilidad de establecer convenios o mecanismos de cooperación con Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado.

Reacciones en el Congreso

El diputado Juan Carlos Rivera consideró positiva la coordinación con Estados Unidos, especialmente en temas de capacitación y tecnología para el Ejército de Guatemala.

"Si el acuerdo autoriza para que el Ejército de Estados Unidos realice operaciones en nuestro territorio, sí necesitamos ratificar el convenio en el Congreso de la República y si fuera así, la Bancada Victoria estaría apoyando ese convenio para que sea decreto ley", expresó.

Por su parte, el diputado Cristian Álvarez aseguró que toda ayuda para combatir el narcotráfico es bienvenida, principalmente tras recientes hallazgos de laboratorios clandestinos y hechos violentos vinculados al crimen organizado.

Legisladores coinciden en que el narcotráfico representa una amenaza regional. (Foto: Archivo/Soy502)

También señaló que, si el acuerdo requiere aval legislativo, su bancada estaría dispuesta a apoyarlo.

"Toda ayuda para controlar el narcotráfico es bienvenida. Yo entiendo que ya hay muchos convenios entre gobernación y los distintos gobiernos con Estados Unidos. Si ellos quieren profundizar algún tema que necesite el respaldo del Congreso, pues en la bancada estamos totalmente dispuestos a apoyar estas iniciativas. Ese flagelo del narcotráfico no es solo de Guatemala.", indicó.

El diputado Ronald Portillo manifestó que respaldaría cualquier acción orientada al combate del crimen organizado y recordó que actualmente el Congreso también discute iniciativas relacionadas con pandillas y lavado de dinero.

"Todo esto tiene que seguir su proceso constitucional y legislativo establecido. Si va a haber la utilización de alguna parte del territorio nacional, tendríamos que analizar si el Congreso de la República tiene que aprobar esa utilización o si lo están enmarcando dentro de un convenio que ya esté vigente", expuso

Diputados ven con apertura eventuales convenios de apoyo entre Guatemala y Estados Unidos. (Foto: Archivo/Soy502)

Mientras tanto, la diputada Sonia Gutiérrez señaló que cualquier decisión relacionada con cooperación internacional debe manejarse dentro del marco del derecho internacional y de la política exterior del país.

No obstante, afirmó que el combate al narcotráfico debe ser una prioridad para el Estado. "Creo que el Estado de Guatemala debe enfocar una prioridad, máximo ahora que hay una relación muy fuerte con Estados Unidos y el gobierno, creo que es una oportunidad propicia, pero si el Congreso es el que debería entrar a conocer una temática de esta naturaleza", dijo.

El diputado Byron Rodríguez indicó que Guatemala enfrenta retos importantes en seguridad y consideró que coordinar esfuerzos con Estados Unidos podría aportar beneficios en inteligencia y fortalecimiento institucional.

"Cada acuerdo debe analizarse responsablemente, revisando su alcance y asegurando que responda a los intereses nacionales, pero existe total disposición de apoyar acciones serias y coordinadas para enfrentar este flagelo", expresó.

Diputados destacan la necesidad de tecnología e inteligencia para combatir estructuras criminales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En la misma línea, el diputado César Dávila aseguró que apoyaría una eventual iniciativa relacionada con cooperación estadounidense, argumentando que Guatemala necesita más tecnología para enfrentar al narcotráfico.

"Ellos nos han regalado una soberanía de cuatro millones de guatemaltecos que todos los días fortalecen la economía de Guatemala y cómo no apoyarlos... de mi parte yo apoyaría esta iniciativa sin duda, sé que necesitamos otro tipo de tecnología para combatir el narcotráfico, ya que lamentablemente ellos están mucho más adelantados en tecnología, en armamento y pues de alguna manera tenemos que combatir para no ser tachados como un narcotráfico", comentó.

Para finalizar, el diputado Julio López afirmó que el Congreso está preparado para recibir y analizar cualquier solicitud que presente el Ejecutivo relacionada con este tema. "Yo creo que siempre es bienvenida cualquier tipo de acción nacional o internacional en contra del crimen organizado", concluyó.