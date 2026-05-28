ONU desplegará plan para asistir a 700 mil personas vulnerables a la sequía

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El plan es atender a las personas más vulnerables a los efectos de la canícula prolongada que tendrá el país.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Guatemala anunció la puesta en marcha de una serie de acciones humanitarias para atender a unas 700 mil personas que podrían verse afectadas por la sequía.

Según los reportes de entidades científicas, para los próximos meses se prevé una canícula prolongada la cual amenaza la producción de granos básicos lo cual podría agravar las condiciones de vulnerabilidad alimentaria en distintas regiones del país.

Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala, declaró a periodistas en el Palacio Nacional de la Cultura que actualmente se desarrollan dos líneas de intervención, la primera son acciones anticipadas en áreas propensas a la sequía y ejecutadas por cuatro agencias de la Organización.

Mientras que la segunda consiste en un programa de respuesta humanitaria financiado a través del Fondo Regional de Emergencia de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés).

Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala. (Foto: SCSP / Soy502)

Según el representante de ONU la iniciativa cuenta con una contribución financiera del Gobierno de Estados Unidos por US$ 60 millones (Q 459.6 millones), recursos que permitirán desarrollar actividades durante los próximos seis meses en 38 municipios del país.

El funcionario detalló que la ejecución estará a cargo de diez organizaciones, entre ellas cinco agencias de la ONU y cinco organizaciones no gubernamentales.

El objetivo del plan es atender a población en condiciones de vulnerabilidad, especialmente personas clasificadas en fases 3 y 4 de inseguridad alimentaria, las acciones comenzarán el 1 de junio y se coordinarán con las autoridades gubernamentales.

Barreto señaló que el propósito es reducir el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño y la canícula prolongada prevista para los próximos meses.

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Apoyo alimentario y nutricional

El coordinador de la ONU en Guatemala indicó que las intervenciones abarcarán áreas como inseguridad alimentaria, desnutrición aguda, protección, agua y saneamiento.

Entre las principales medidas previstas figuran transferencias monetarias dirigidas a familias de bajos ingresos, la construcción y fortalecimiento de sistemas de agua y saneamiento.

El representante de la ONU destacó que habrá acciones de habilitación de pozos para garantizar el acceso al recurso hídrico en comunidades vulnerables.

La ONU espera apoyar a unas 700 mil personas que estarán en vulnerabilidad alimentaria por la sequía que habrá este año. (Foto: Archivo / Soy502)

También se desplegarán brigadas de nutrición que recorrerán distintas localidades para realizar mediciones y detección temprana de casos de desnutrición.

El funcionario aseveró que, de encontrarse situaciones críticas, se activarán mecanismos de respuesta inmediata para atender a la población afectada.

El programa también contempla asistencia para familias retornadas, mediante apoyo económico directo, acceso a servicios de salud y otras acciones de acompañamiento social.

Barreto explicó que las actividades se desarrollarán principalmente en departamentos del denominado Corredor Seco y otras zonas con altos niveles de vulnerabilidad climática y alimentaria, ubicadas en Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula.