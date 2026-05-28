¡Pipa volcada! Transporte pesado derriba poste y valla publicitaria

El tránsito está siendo afectado en la ruta al Pacífico y en el bulevar sur de San Cristóbal.
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Un aparatoso accidente de tránsito se suscitó la tarde de este jueves 28 de mayo, en el bulevar sur de San Cristóbal, en la conexión del kilómetro 13 de la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur.
En el lugar quedó una pipa volcada luego de que el piloto de la misma perdiera el control por causas que se desconocen.
Además, durante el accidente, el vehículo de transporte pesado derribó un poste y una valla publicitaria.
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De acuerdo con los Bomberos Municipales, el conductor del vehículo pesado fue trasladado en estado delicado hacia el Hospital de Villa Nueva, tras sufrir politraumatismo.
Este percance ha provocado congestionamiento en el sector mientras se está a la espera de que el transporte pesado y los demás obstáculos sean retirados.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva ha coordinado con la de Mixco para regular la circulación vehicular en el área afectada.