Sin ninguna beca entregada, finaliza segunda convocatoria de programa de Gobierno

El Gobierno cuenta con Q245 millones para otorgar becas a quienes no tengan recursos para estudiar en la universidad.

Entre polémicas, descontentos y críticas, el Gobierno informó sobre la finalización de la segunda convocatoria del Fondo Nacional de Becas por Nuestro Futuro, el cual promete brindar subvenciones para estudios universitarios y cursos técnicos a jóvenes de todo el país.

Este 31 de agosto es el último día para que los interesados en optar al beneficio llenen los formularios respectivos.

Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para el pasado 18 de agosto iban 8,680 aplicaciones en progreso y 1,808 ya finalizadas.

Las autoridades garantizan que "el modelo de postulación y evaluación es efectivo, incluyente y transparente, pues funciona a través de una plataforma informática automatizada", por lo que no habría intervención de ninguna persona en la selección de posibles becarios.

Ninguna beca entregada

La primera convocatoria para estas becas finalizó el 31 de mayo y se seleccionó a 1548 personas, principalmente de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango y Huehuetenango.

De acuerdo con la Segeplan, todas han sido notificadas de que contarán con apoyo para seguir estudiando, ya sea en una universidad o en cursos técnicos. Sin embargo, todavía no se ha desembolsado ningún aporte económico.

"A todos ellos ya se les notificó y estamos en espera que manden la documentación que les fue requerida, ya que, en primera instancia, estamos preparados para darle la beca a esas 1548 personas", informó el departamento de Comunicación de la Secretaría.

Esta es parte de la información que difundió la Segeplan sobre los primeros beneficiados con una beca.

¿Y el dinero?

Tal aspecto ha sido criticado por diputados del Congreso, quienes han cuestionado que el dinero para las subvenciones ya esté en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) "generando intereses y sin usarse". José Chic, de VOS, y Mynor de la Rosa, de Vamos, figuran entre quienes más han criticado el programa.

El pasado 1 de julio, durante una citación en el Congreso, Lucrecia Martínez, de la Dirección Técnica del Presupuesto, informó quefueron Q245 millones los que se colocaron en el CHN para financiar el fondo de becas.

Sin embargo, hasta ahora, no se conoce cuánto se otorgará a cada beneficiario ni se ha establecido una fecha para los desembolsos.

En enero de este año, cuando el presidente Bernardo Arévalo presentó el proyecto ante el Congreso informó que se destinarían Q250 millones para implementarlo. De esos, Q5 millones quedaron en Segeplan, para cubrir aspectos técnicos, según lo informado.

Q245 millones se usarán para las becas universitarias y de cursos técnicos que brindará el Gobierno.

Excandidata de Semilla favorecida

A principios de agosto, el programa de becas fue tendencia en el país debido a que trascendió que la primera beneficiaria oficializada por el Gobierno fue candidata a diputada por el Movimiento Semilla en las pasadas elecciones.

Se trata de Thelma Lileana Cho Mo, a quien el mismo presidente Arévalo notificó sobre el beneficio que se le otorgará.

El asunto puso en duda el mecanismo utilizado por Segeplan para seleccionar a los favorecidos, pero las autoridades aseguraron que todo había sido transparente y que la afiliación política no estaba entre los criterios a evaluar.

Debido al descontento evidenciado principalmente en las redes sociales, la Secretaría pidió una auditoría de desempeño a la Contraloría General de Cuentas.