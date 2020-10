Finanzas explica la transferencia de Q135 millones de Caminos

El Ministerio de Comunicaciones requirió un reajuste presupuestario de Q200 millones, durante el proceso se desconoce el destino de Q135 millones. Según el ministro de Finanzas existe un expediente que lo explica todo.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, aseguró que "el proceso que se hizo en términos de gestión de los recursos está bien hecho (y consiste en) una readecuación presupuestaria que se efectuó para poder ejecutar los 135 millones de quetzales".

Según el funcionario, el expediente que acompaña la solicitud de la readecuación del Presupuesto en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) consta de 181 páginas, en el que van detallados 23 proyectos en los que usaría el recurso.

"El expediente viene con todas sus partes de ley y está certificado por el Ministerio de Comunicaciones, viene firmado por el Ministro, el viceministro y el Director de Caminos y viene con los comprobantes del sistema", detalló.

Sin embargo, dijo: "Ahora bien, ya el pago de todos esos recursos corresponde totalmente a Comunicaciones... imagino que se va a aclarar a quiénes les realizaron el pago... esos Q135 millones o ya se pagaron o están pendientes de desembolsar. No es que estén perdidos".

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con González Ricci, él se enteró de la supuesta falsificación de las firmas en el expediente a través de las noticias. Ello, después de que el director de Caminos, Erick Chojolán, aseguró en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que le habían alterado su firma y que los documentos se elaboraron en el tiempo en que él estuvo hospitalizado recuperándose del Covid-19.

"Lo que manda la Ley es que hay una presunción de legalidad en todos los documentos que nos mandan los diferentes Ministerios y como digo, son documentos que están firmados y bien elaborados, bien documentados. Si el director de Caminos dice que no lo firmó porque no se recuerda, hay que establecerlo, pero también salió diciendo que no se recordaba como llegó al hospital. Es muy difícil que esa firma no sea la de él", manifestó el ministro de Finanzas.

De acuerdo con González Ricci, los recursos están asignados para 23 proyectos. Las transferencias fueron aprobadas en tres transferencias aprobadas en el acuerdo ministerial 256-2020 Acuerdos Gubernativos que se aprobaron en dos días.