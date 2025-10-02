Finca Venecia, el nuevo destino para el avistamiento de aves en Sololá

-

Más de 47 especies convierten a finca Venecia en un destino ideal para el avistamiento de aves en San Lucas Tolimán.

La finca Venecia, ubicada en San Lucas Tolimán, Sololá, abre sus puertas como un nuevo destino para el avistamiento de aves, un espacio donde los visitantes pueden conocer y apreciar las especies locales y migratorias, así como su alimentación y hábitat natural.

"Para las buenas prácticas del aviturismo, es importante estar acompañado de un guía local o de los guardarrecursos de la finca. Este es el inicio de un lugar para dar a conocer el trabajo de monitoreo y registro de aves a nivel local, nacional e internacional", dijo Pablo Chumil, experto en aviturismo a nivel nacional.

Este destino ha llevado un proceso para el registro de aves en diferentes senderos. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Hasta el momento se registran 47 especies residentes en la región, más las aves migratorias, lo que aumenta la lista de especies cada año.

La apertura de este espacio busca la conservación del bosque, la protección de las aves y promover la educación ambiental, incentivando a la población a participar en la protección del medio ambiente y en la promoción del turismo.

Se puede visitar, conocer y apreciar las especies locales y migratorias. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El nuevo destino de aviturismo ha implementado un proceso de registro de aves en diferentes senderos, con resultados positivos, ya que muchas especies endémicas habitan en el lugar.

Otro factor a favor es la gran variedad de aves y reptiles que habitan el bosque, ubicado a orillas del lago.

Buscan que la población participe en la protección del medio ambiente y promoción del turismo. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

