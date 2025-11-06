Finca vinculada a Giammattei podría valer 5 millones de dólares, dice MP

-

El MP informó que la finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, fue adquirida por un valor menor a su costo real, pues su precio podría ser de $5 millones.

El Ministerio Público (MP) confirmó que la inmovilización de la finca El Nacimiento, vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, surgió por una investigación que inició la Fiscalía de Extinción de Dominio en 2020.

La investigación de oficio, fue por la adjudicación de la construcción de una carretera por Q58.9 millones y cuyo fin habría sido para dar acceso a una lujosa vivienda en el sector.

"La propiedad fue adquirida por una Sociedad Anónima relacionada con el expresidente de la República Alejandro Giammattei, la cual no tenía movimiento tributario y fue adquirida por un monto de Q50 mil", dijo el MP.

Tras el allanamiento a la finca, que tiene unas 100 manzanas, el MP cree que el valor real de la propiedad es de varios millones de dólares.

"Se estableció que en el interior de la propiedad se construyó una lujosa mansión cuyo valor real es de aproximadamente $5 millones, lo cual será confirmado por un avalúo que realizará la Fiscalía", detalló el MP.

MP realiza allanamiento en Santa María de Jesús, Sacatepéquez



La Fiscalía de Extinción de Dominio inició de oficio una investigación en 2020, tras un proceso de adjudicación a través de la licitación de la construcción de una…

Esta finca se encuentra inmovilizada, según lo resolvió un juez de Extinción de Dominio en mayo de 2025, pero este jueves, fue entregada para su administración a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

La propiedad está ubicada a la altura del kilómetro 48.5 de la carretera que conduce de Santa María de Jesús, Sacatepéquez y conecta hacia Palín, Escuintla.

En la finca se construyó una mansión que tiene caballeriza, paneles solares y hasta siembra de café.

La finca está fraccionada en tres terrenos que suman más de 145.4 hectáreas, que en metros cuadrados sería de 1.4 millones (1,454,117 m²) de extensión. Es decir, más de 200 campos de fútbol o casi la mitad de Central Park de Nueva York, que mide 341 hectáreas. Pero, para dimensionarlo localmente, mide tres veces el tamaño del Zoológico La Aurora.

La casa patronal es una mansión. Tiene bungalows, área de piscinas climatizadas y bajo techo, apartamentos iguales para el descanso de visitas o invitados.

Además, tiene un pequeño apartamento de servicio, jardines y hasta un puente colgante que colinda con una de las pequeñas viviendas.

La casa principal tiene una fachada de ventanales, área de churrasco, hamacas y varios muebles ubicados en la parte externa que estaban cubiertos el día de la incursión con el dron.

También tiene un horno artesanal, área de juegos bajo techo, un garaje con un apartamento en el segundo nivel que tiene un balcón. El techo es de lámina, pero simula teja y chimenea.