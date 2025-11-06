MP realiza allanamientos en mansión vinculada a Alejandro Giammattei

-

El MP realiza un allanamiento en una finca ubicada en Santa María de Jesús, vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.

EN CONTEXTO: Juzgado inmoviliza finca vinculada a Alejandro Giammattei

La Fiscalía de Extinción de Dominio realiza un allanamiento en el kilómetro 46.5 de la carretera departamental que conduce de Palín, Escuintla, hacia Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

En el lugar se ubica una finca vinculada con el expresidente Alejandro Giammattei, la cual es considerada una mansión, según descripciones obtenidas.

Se trata de la finca "El Nacimiento", parte de las propiedades vinculadas al exgobernante y que fueron inmovilizadas en mayo de 2025 por autorización del Juzgado de Extinción de Dominio.

La finca es propiedad de la empresa El Rubicón, vinculada a la familia del expresidente Giammattei.

La Finca El Nacimiento ubicada en Santa María de Jesús, está vinculada a Alejandro Giammattei. (Foto: MP)

Detalles de la finca El Nacimiento

La propiedad está ubicada a la altura del kilómetro 48.5 de la carretera que conduce de Santa María de Jesús, Sacatepéquez; y conecta hacia Palín, Escuintla.

En la finca se construyó una mansión que tiene caballeriza, paneles solares y hasta siembra de café. Sin embargo, fue inmovilizada a solicitud del MP.

Aunque la entrada no es muy vistosa, sobresale entre los ingresos a las propiedades que hay en el área, donde la mayoría tiene portones de malla o de madera vieja y se ven despintados o deteriorados.

El ingreso a la finca El Nacimiento tiene un portón negro, sostenido por columnas de ladrillo y una pequeña galera de lámina que simula una construcción de teja, mientras que una buganvilia casi marchita da un poco colorido, se dio a conocer.

La entrada a la casa vinculada a Giammattei sobresale entre las otras fincas ubicadas en el área. (Foto: Wilder López/Soy502)

Una carretera de terracería da la bienvenida a los visitantes. El camino se abre paso entre árboles de aguacate, pinos, ciprés y algunos frutales.

Según trabajadores de la finca, la casa patronal se ubica a unos 15 o 20 minutos desde el ingreso, dependiendo de la velocidad con la que se conduzca, pero la mayoría de empleados utiliza motocicletas para movilizarse dentro y fuera del terreno por la facilidad de desplazamiento.

A la casa patronal de la finca vinculada a Giammatte se llega por un camino de terracería. (Foto: Wilder López/Soy502)

Más de 200 campos de fútbol: mansión y paneles solares

La finca está fraccionada en tres terrenos que suman más de 145.4 hectáreas, que en metros cuadrados sería de 1.4 millones (1,454,117 m²) de extensión. Es decir, más de 200 campos de fútbol o casi la mitad de Central Park de Nueva York, que mide 341 hectáreas. Pero, para dimensionarlo localmente, mide tres veces el tamaño del Zoológico La Aurora.

En imágenes captadas con dron se observa que la finca está dedicada a la siembra, principalmente, de café.

Desde el ingreso hasta las primeras construcciones, hay, por lo menos, 400 metros y para llegar hasta la mansión patronal el recorrido es considerable.

La finca vinculada a Alejandro Giammattei mide más de 1.4 millones de metros cuadrados. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las primeras construcciones son unas galeras con techos verdes ubicadas entre árboles y siembras, algunas a manera de silos para guardar granos.

Sin embargo, en otras se observa a trabajadores procesando algún tipo de material, así como llantas, costales y toneles donde se transporta agua o químicos.

A la par de estas construcciones hay camiones con ganado, así como nylon negros sobre la tierra, tanques presumiblemente de gas, muchos costales llenos y un tractor amarillo.

En las galeras aún hay trabajadores, según se observa en fotografías captadas con dron. (Foto: Wilder López/Soy502)

La mansión

Finalmente, se llega al área principal de construcción. En el lugar hay corrales, pastizales para el ganado y los caballos.

Además, cuenta con una caballeriza, con establos y un área para observar a los animales con mesitas y un área para degustar alimentos.

La casa patronal es una mansión. Tiene bungalows, área de piscinas climatizadas y bajo techo, apartamentos iguales para el descanso de visitas o invitados.

Además, tiene un pequeño apartamento de servicio, jardines y hasta un puente colgante que colinda con una de las pequeñas viviendas.

(Foto: Wilder López/Soy502)

La casa principal tiene una fachada de ventanales, área de churrasco, hamacas y varios muebles ubicados en la parte externa que estaban cubiertos el día de la incursión con el dron.

También tiene un horno artesanal, área de juegos bajo techo, un garaje con un apartamento en el segundo nivel que tiene un balcón. El techo es de lámina, pero simula teja y chimenea.

(Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con el MP, la finca está vinculada con la familia materna del expresidente Giammattei, quienes, según vecinos del área, durante años se han dedicado al cultivo de café y ganadería en el sector.

El ente investigador detalló que el terreno está registrado a nombre de la sociedad anónima El Rubicón, en la que figuran como representantes legales Juan Pablo Falla Girón y Fernando Falla González, quienes serían familiares del exmandatario, quien tiene como segundo apellido, Falla.

La sociedad anónima está registrada con el nombre de "El Nacimiento" y como actividad comercial registró la venta de materias primas agropecuarias y animales vivos.

Reporta operaciones desde 1998, pero la razón social fue constituida desde 1986, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El contador registrado es Javier Eduardo Paniagua Polanco, quien se desempeñó como Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante la administración de Giammattei.

Paniagua Polanco fue denunciado en 2024 por la Contraloría General de Cuentas, luego de evidencias malos manejos en el programa de veteranos militares durante el período de 2023.

Mientras que en SAT figura como representante legal Boris Leonel Ortíz de León, quien hasta 2023 figuraba como representante legal de una finca de café ubicada en Retalhuleu, misma que estaba inscrita en los Sistemas Agroforestales del Instituto Nacional de Bosques (Inab), pero ahora está en el mismo programa, pero representando a El Rubicón.

Cabe recordar que el hallazgo de esta finca fue revelado por el medio Vox Populi, publicación realizada en noviembre de 2020.