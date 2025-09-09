Firma contrato: Hilary Duff regresa a la industria musical

- Hilary Duff se alista para una nueva etapa en su carrera artística. ENTÉRATE: Estas fotografías prueban que Hilary Duff ha cambiado muy poco La actriz y cantante estadounidense ha compartido un mensaje indirecto con el que confirma su regreso a la industria musical en su más reciente publicación en sus plataformas oficiales. La actriz y cantante sorprendió al publicar fotos en un estudio de grabación. (Foto: X) Hilary Duff ha publicado nuevas fotografías en las que aparece dentro de un estudio de grabación, acompañadas con el mensaje: "nueva música... o algo así". OTRAS NOTICIAS: Así luce actualmente la actriz de "Muchachitas" La estrella ha firmado contrato con Atlantic Records. (Foto: X) Aunque no se han revelado detalles específicos, las imágenes sugieren que Duff está trabajando en nueva música tras el éxito de su último álbum titulado Breathe in. Breathe out (Inhala. Exhala), lanzado en 2015. Tras su retiro de los escenarios, Hilary ha estado enfocada en su carrera actoral y en su vida personal, pero su trayectoria está a punto de cambiar, debido a que ha firmado un contrato con Atlantic Records para su regreso a la música, lo que emociona a sus seguidores. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hilary Duff (@hilaryduff)