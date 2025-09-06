Así luce actualmente la actriz de "Muchachitas"

-

La actriz cambió el éxito artístico por vivir lejos de la fama.

A pesar de tener un futuro prometedor en la industria, muchas actrices de telenovelas han tomado la decisión de renunciar a la actuación. Uno de los casos más famosos es el de la estrella de Muchachitas.

Su primera aparición fue en "Cuando llega el amor" a inicios de los 90. (Foto: X)

Emma Laura tuvo su primera aparición en Cuando llega el amor a inicios de los años noventa, y desde ese momento su fama fue creciendo exponencialmente, llegando a ser considerada la más bella de Televisa.

Su belleza y talento la hicieron inolvidable. (Foto: X)

Laura tuvo su última actuación en 1996 en Marisol y a partir de ese momento tomó la decisión de renunciar a la fama para llevar una vida mucho más tranquila, lejos de las cámaras.

En sus plataformas, Emma se mantiene activa compartiendo contenido relacionado con la cocina y el modelaje. A pesar de no tener tantos seguidores para la estrella de la televisión que fue, es recordada con cariño por su labor como actriz.