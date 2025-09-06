Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así luce actualmente la actriz de "Muchachitas"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
06 de septiembre de 2025, 15:08
Emma Laura, la actriz que dejó la fama para vivir en calma. (Foto: X)

Emma Laura, la actriz que dejó la fama para vivir en calma. (Foto: X)

La actriz cambió el éxito artístico por vivir lejos de la fama.

ENTÉRATE: Anel Noreña, ex de José José, se recupera de un infarto cerebral

A pesar de tener un futuro prometedor en la industria, muchas actrices de telenovelas han tomado la decisión de renunciar a la actuación. Uno de los casos más famosos es el de la estrella de Muchachitas.

Su primera aparición fue en "Cuando llega el amor" a inicios de los 90. (Foto: X)
Su primera aparición fue en "Cuando llega el amor" a inicios de los 90. (Foto: X)

Emma Laura tuvo su primera aparición en Cuando llega el amor a inicios de los años noventa, y desde ese momento su fama fue creciendo exponencialmente, llegando a ser considerada la más bella de Televisa.

LEE: Así luce el elenco de "Xena: la princesa guerrera"

Su belleza y talento la hicieron inolvidable. (Foto: X)
Su belleza y talento la hicieron inolvidable. (Foto: X)

Laura tuvo su última actuación en 1996 en Marisol y a partir de ese momento tomó la decisión de renunciar a la fama para llevar una vida mucho más tranquila, lejos de las cámaras.

En sus plataformas, Emma se mantiene activa compartiendo contenido relacionado con la cocina y el modelaje. A pesar de no tener tantos seguidores para la estrella de la televisión que fue, es recordada con cariño por su labor como actriz.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar