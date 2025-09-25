Se firma un convenio para fortalecer la digitalización en Guatemala

-

Guatemala contará con un programa de cooperación internacional para fortalecer su sistema de gobernanza digital gracias a un convenio firmado entre la Unión Europea y la E-Governance Academy de Estonia.

La iniciativa, denominada Digital Governance Enhancement in Guatemala, busca modernizar los servicios públicos y consolidar la transparencia a través de herramientas electrónicas.

El proyecto tendrá una inversión de dos millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses.

Sus principales componentes incluyen el fortalecimiento del marco normativo e institucional en materia digital, la creación de una plataforma nacional interoperable para trámites electrónicos y la capacitación de líderes en temas de gobierno digital y cocreación.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia pretende posicionar al país como un referente regional en servicios digitales inclusivos y eficiencia administrativa.

Se desarrollaron talleres acerca de la digitalización regional. (Foto: Renato Melgar / colaborador)

Lo que se espera

Entre los beneficios esperados destacan procesos estatales más simples y seguros, reducción de la duplicidad tecnológica, cierre de brechas digitales de género y territorio, así como una administración pública más cercana y confiable para la ciudadanía.

Durante la presentación, Félix Fernández, director para las Américas de la Unión Europea, señaló que la digitalización es un proceso vital para cualquier sociedad moderna.

Explicó que los esfuerzos no solo se centran en tecnología, sino en que las herramientas respondan a objetivos de política pública definidos por Guatemala.

También hizo referencia a proyectos complementarios en conectividad de último kilómetro, energías renovables y electrificación rural, necesarios para garantizar acceso universal a internet.

Con este convenio se buscará posicionar a Guatemala como un referente regional. (Foto: Renato Melgar / colaborador)

"Cero papel"

Edie Cux, coordinador de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, resaltó que la cooperación se suma a los avances nacionales en materia de simplificación de trámites, donde ya se han optimizado más de 800 procesos.

Agregó que el convenio permitirá avanzar hacia gestiones totalmente digitales, impulsando la política de "cero papel" y promoviendo un Estado más eficiente, transparente e inclusivo.

En ese contexto, Alejandro Jordán Lorente, representante de Hispasat, informó que se proyecta el lanzamiento de un satélite en 2029, lo que permitiría a Guatemala contar con soberanía digital en el manejo de sus datos.

Asimismo, Fernández anunció que la visita del presidente Bernardo Arévalo a Bruselas incluirá un encuentro con Úrsula von der Leyen, la presidente de la Comisión Europea, en el que se abordarán inversiones en digitalización, energía y medio ambiente, entre ellas soluciones tecnológicas para el saneamiento del río Motagua.