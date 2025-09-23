Presupuesto 2026: Organizaciones recomiendan estudio exhaustivo en calidad de gasto

-

La Comisión de Finanzas del Congreso escuchó las primeras opiniones sobre la propuesta del presupuesto nacional que pide el Gobierno para 2026.

Tres organizaciones dedicadas al análisis de temas económicos y fiscales en el país acudieron al Congreso y presentaron sus opiniones sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación, el cual fue remitido por el gobierno de Bernardo Arévalo para el próximo año.

Así, la Comisión de Finanzas y Moneda abrió el debate sobre la solicitud del Ejecutivo, la cual está contenida en la iniciativa de ley 6625 y que plantea un techo de gastos de Q 163,783.4 millones.

Las entidades que participaron son:

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies)

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)

Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (ATAL)

Tales tanques de pensamiento coincidieron en la necesidad de extender el análisis del Presupuesto 2026 en aspectos como la calidad de gasto, el uso de deuda bonificada para financiar gastos de funcionamiento y la autorización para que consejos de desarrollo arrastren fondos de un período a otro, cuando no hayan ejecutado lo asignado.

Recomiendan transparencia

Una de las recomendaciones fue "reducir partidas de gastos innecesarias", como medida para "minimizar el desperdicio de recursos".

También se habló de "suprimir las ampliaciones presupuestarias preautorizadas que no especifiquen montos, destinos o fuentes de financiamiento", así como aclarar montos y entes ejecutores para proyectos como el Metro.

Otro de los aspectos que se sugirió considerar antes de la aprobación del presupuesto nacional es "evitar la aprobación de nuevas obligaciones de gasto permanente" financiadas con deuda pública.

Las organizaciones escuchadas por la Comisión de Finanzas destacaron la importancia de ahondar en el análisis del proyecto de Presupuesto 2026. (Foto: Archivo/Soy502)

SAT prevé cumplimiento de meta

En el marco del análisis del proyecto de Presupuesto 2026, la Comisión de Finanzas también escuchó a Werner Ovalle, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien se refirió a la viabilidad de cumplir con la meta de Q 119,161.7 millones en la recaudación de impuestos, que se plantea para el siguiente año.

Según las previsiones, tal cifra, que financiaría la mayor parte del plan de gastos del Gobierno, se obtendría por medio de las siguientes acciones:

Pago voluntario de impuestos - Q 111,964.7 millones

Recaudación inducida mediante medidas administrativas - Q 2,742 millones

Reducción del incumplimiento de pago de IVA e ISR - Q 4,455 millones

Uno de los aspectos que remarcó el titular de la SAT es que "no se consideran cambios en la legislación tributaria vigente".

Werner Ovalle, titular de la SAT, informó cómo se dividirían los fondos que recibiría el Estado mediante la recaudación de impuestos en 2026. (Foto: Congreso)

Las proyecciones del Banguat

A la audiencia también acudió el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, y presentó el escenario macroeconómico actual, así como las previsiones para el próximo año.

Entre los aspectos que destacó figura un crecimiento económico del 3.9 % hasta julio pasado y una inflación del 1.17 % a agosto. Además, confirmó que las expectativas inflacionarias se mantienen ancladas a la meta "con un tipo de cambio nominal estable".

González también indicó que el ingreso por remesas familiares iba por los 16,861.7 millones de dólares (Q 128,992 millones) hasta el 31 de agosto, lo cual representa un aumento del 19.5 %, en comparación con 2024. Empero, hizo ver que para el siguiente año solo se prevé un alza del 5 %.