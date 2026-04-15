Presentan amparo para suspender calificación de aspirantes a Fiscal General

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El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) interpuso una nueva acción de amparo contra la Comisión de Postulación por considerar la función de juez en la experiencia profesional para la evaluación de los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Una nueva acción de amparo fue presentada contra la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), por considerar la función de juez en la experiencia profesional para la evaluación de los aspirantes a dirigir la persecución penal en el país, por lo que pide suspender a evaluación de expedientes y retrotraer el proceso para recalificar a quienes se les haya computado el ejercicio como juzgador.

Esta acción fue presentada por José Domingo Paredes Morales, en su calidad de presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), quien reclama la decisión adoptada por la Comisión al aprobar, según él, una tabla de gradación que computa el tiempo en la función de juez como ejercicio profesional de abogado.

El amparista expresa que dicha decisión contraviene lo establecido en el artículo 251 constitucional en concordancia con el los artículos 207 y 2016 de la Constitución y jurisprudencia de la CC, según el expediente 833-2022 y a las normas legales vigentes que prohíbe expresamente a los jueces ejercer la abogacía.

Con esto, pide que se decrete el amparo provisional y se ordene suspender la continuación de la evaluación de aspirantes hasta que se resuelva en definitiva dicha acción y que se retrotraiga el proceso de calificación al estado anterior a la aprobación de la tabla de gradación para que se proceda a recalificar correctamente los expedientes de aquellos participantes a quienes se les haya computado años de ejercicio como juez.

Evaluación

La Comisión de Postulación para Fiscal General inició la evaluación de expedientes de los 48 aspirantes a Fiscal General el pasado lunes 13 y concluirá el jueves 16 de abril.

Al momento, el pleno de la Postuladora, en dos jornadas de evaluación, ha examinado los expedientes de 26 aspirantes, de los cuales, únicamente 5 han superado la ponderación mínima de 75 puntos para conformar la lista de candidatos elegibles con la que votará e integrará la nómina final de candidatos.

La integración de la nómina de seis candidatos será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo para nombrar al nuevo Fiscal General, período 2026-2030 se tiene contemplada realizar el próximo viernes 17 de abril.

Contra jueces

El pasado 6 de marzo, el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que reclamó la exclusión de quienes no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de Fiscal General, por lo que dejó entrever la participación de jueces en el referido proceso.

En este sentido, expresó que dentro de los requisitos legales se establece el haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tenga la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de cinco años.

Con ello, agregó que estos requisitos no deben de ser omitidos, por lo que dejó entrever la participación de jueces en el proceso de postulación en curso.