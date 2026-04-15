Elección de Fiscal General: Misión de la OEA sostiene reunión con Bernardo Arévalo

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El Organismo Internacional señala que al transparentar los procesos se garantiza la legitimidad del mismo.

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El presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del acompañamiento que este organismo brinda a los procesos institucionales en Guatemala.

La información fue confirmada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP). Durante la reunión, según la Secretaría, la OEA enfatizó que el proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público debe ser legitimo.

Para ello, la Organización señaló que debe llevarse a cabo una elección con criterios de transparencia y rendición de cuentas, como condiciones indispensables para dotarlo de legitimidad ante la ciudadanía.

La Misión resaltó la importancia de la elección del próximo fiscal general. (Foto: SCSP / Soy502)

Este señalamiento se da en un contexto en el que distintos actores han puesto atención sobre la relevancia de este proceso para el funcionamiento del sistema de justicia.

De acuerdo con la información oficial, las partes coincidieron en que la designación de la próxima autoridad del Ministerio Público es determinante para la institucionalidad democrática del país.

En ese sentido, se remarcó que un proceso claro y abierto permitiría fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar hacia un sistema de justicia que garantice derechos.

Asimismo, se destacó que la elección del fiscal general tiene implicaciones directas en la capacidad del Estado para superar prácticas de persecución y criminalización que han afectado a diversos sectores de la sociedad.