Postuladora recibirá señalamientos contra aspirantes a Fiscal General

La Comisión de Postulación recibirá a partir de este día los impedimentos presentados contra los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP.

A partir de este martes 10 de marzo inicia la recepción de impedimentos contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Las objeciones se recibirán hasta el jueves 12 de marzo, en horario de 8:00 a 15:30 horas en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se habilitó un módulo en el primer nivel.

En esta etapa, se podrá presentar señalamientos contra los 48 postulantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

Señalamientos

Concluida esta fase, el pleno de comisionados decidirá si acepta o no los señalamientos presentados, o bien si éstos serán valorados por cada miembro de la Comisión de Postulación al momento de emitir su voto al integrar la nomina de candidatos que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Es de resaltar que, según lo aprobado por la Postuladora, los impedimentos presentados deberán cumplir con ciertos requisitos, entre los que sobresalen la identificación del denunciante, la explicación clara del señalamiento.

Además, se debe adjuntar medios de comprobación que respalden el señalamiento, así como la copia digital en formato PDF del impedimento.

Con esto, es preciso señalar que no se aceptarán señalamientos anónimos, ni basados en recortes de periódicos.

Postulantes

A continuación, esta es la lista de los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP que continúan en el proceso:

1. Mynor Francisco Hernández Castillo

2. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

3. Juan Luis Polanco Santizo

4. Walter Brenner Vásquez Gómez

5. Gabriel Estuardo García Luna

6. Henry Alejandro Elías Wilson

7. Brenner Israel Ronaldo López de León

8. Maro Antonio Cortéz Sis

9. Edgar Miguel Morales Santos

10. Maynor Eduardo González Méndez

11. Zoila Tatiana Morales Valdizón

12. Paolo Rubén Similox Valiente

13. Néctor Guilebaldo de León Ramírez

14. Carlos Alberto García Alvarado

15. Sully Claudet Merlos Moya

16. Shayne Ochaeta Argueta

17. Ana Karina Méndez Vielman

18. José Manuel Quinto Martínez

19. Abdi Ariel Guerra Guzmán

20. Carlos Humberto Rivera Carrillo

21. Wilber Gerardo Enríquez Jocol

22. Liseth Gramajo Trampe

23. Lissy Cristina Guerra Aguirre

24. Brenda Dery Muños Sánchez de Molina

25. Raúl Estuardo López Rodríguez

26. Amílcar Enrique Colindres Flores

27. Esteban Emanuel Celada Flores

28. Erick Osberto López Orozco

29. Sandra Elizabeth Acan Guerrero

30. María Consuelo Porras Argueta

31. Oscar Miguel Dávila Mejicanos

32. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera

33. Nicolás Cuxil Guitz

34. César Augusto Avila Aparicio

35. Hugo Alfredo Bautista del Cid

36. Wlater Paulino Jiménez Texaj

37. Ronalth Iván Ochaeta Argueta

38. Mario René Espinoza Palacios

39. Silvia Lucrecia Villalta Martínez

40. Julio César Rivera Clavería

41. César Isaac Payes Reyes

42. Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán

43. Miguel Estuardo Avila Vásquez

44. Tomás Ramírez López

45. Marco Antonio Villeda Sandoval

46. Beylka Adaly Siomara Esterada Barrientos

47. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo

48. Julio Roberto Saavedra Pinetta