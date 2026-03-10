Postuladora recibirá señalamientos contra aspirantes a Fiscal General

La Comisión de Postulación recibirá a partir de este día los impedimentos presentados contra los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP.
A partir de este martes 10 de marzo inicia la recepción de impedimentos contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.
Las objeciones se recibirán hasta el jueves 12 de marzo, en horario de 8:00 a 15:30 horas en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se habilitó un módulo en el primer nivel.
En esta etapa, se podrá presentar señalamientos contra los 48 postulantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.
Señalamientos
Concluida esta fase, el pleno de comisionados decidirá si acepta o no los señalamientos presentados, o bien si éstos serán valorados por cada miembro de la Comisión de Postulación al momento de emitir su voto al integrar la nomina de candidatos que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.
Es de resaltar que, según lo aprobado por la Postuladora, los impedimentos presentados deberán cumplir con ciertos requisitos, entre los que sobresalen la identificación del denunciante, la explicación clara del señalamiento.
Además, se debe adjuntar medios de comprobación que respalden el señalamiento, así como la copia digital en formato PDF del impedimento.
Con esto, es preciso señalar que no se aceptarán señalamientos anónimos, ni basados en recortes de periódicos.
Postulantes
A continuación, esta es la lista de los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP que continúan en el proceso:
1. Mynor Francisco Hernández Castillo
2. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
3. Juan Luis Polanco Santizo
4. Walter Brenner Vásquez Gómez
5. Gabriel Estuardo García Luna
6. Henry Alejandro Elías Wilson
7. Brenner Israel Ronaldo López de León
8. Maro Antonio Cortéz Sis
9. Edgar Miguel Morales Santos
10. Maynor Eduardo González Méndez
11. Zoila Tatiana Morales Valdizón
12. Paolo Rubén Similox Valiente
13. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
14. Carlos Alberto García Alvarado
15. Sully Claudet Merlos Moya
16. Shayne Ochaeta Argueta
17. Ana Karina Méndez Vielman
18. José Manuel Quinto Martínez
19. Abdi Ariel Guerra Guzmán
20. Carlos Humberto Rivera Carrillo
21. Wilber Gerardo Enríquez Jocol
22. Liseth Gramajo Trampe
23. Lissy Cristina Guerra Aguirre
24. Brenda Dery Muños Sánchez de Molina
25. Raúl Estuardo López Rodríguez
26. Amílcar Enrique Colindres Flores
27. Esteban Emanuel Celada Flores
28. Erick Osberto López Orozco
29. Sandra Elizabeth Acan Guerrero
30. María Consuelo Porras Argueta
31. Oscar Miguel Dávila Mejicanos
32. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
33. Nicolás Cuxil Guitz
34. César Augusto Avila Aparicio
35. Hugo Alfredo Bautista del Cid
36. Wlater Paulino Jiménez Texaj
37. Ronalth Iván Ochaeta Argueta
38. Mario René Espinoza Palacios
39. Silvia Lucrecia Villalta Martínez
40. Julio César Rivera Clavería
41. César Isaac Payes Reyes
42. Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán
43. Miguel Estuardo Avila Vásquez
44. Tomás Ramírez López
45. Marco Antonio Villeda Sandoval
46. Beylka Adaly Siomara Esterada Barrientos
47. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
48. Julio Roberto Saavedra Pinetta